Штрафы увеличат в десятки раз: за что будут жестко наказывать украинцев

В Украине постоянно растет как количество штрафов, так и их суммы. И речь уже не только о штрафах для водителей или игроков на криптовалютном рынке, но и об очень большом количестве украинцев.

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Так недавно стало известно, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины готовит новый «пакет штрафов» или санкций, которые могут сильно ударить по карману нарушителей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Новый закон предусматривает значительное повышение штрафов за нарушения в сфере управления отходами. Изменения будут касаться тринадцати статей Кодекса Украины об административных правонарушениях — 52, 59, 59−1, 72, 73, 82, 82−1, 82−3, 82−4, 82−5, 82−6, 82−8, 91−3. Также планируют добавить три новых статьи.

Статья 82−9 касается нарушения порядка подачи декларации об отходах или ее неподачи. Статья 82−10 будет регулировать вопрос непринятия мер по ликвидации несанкционированных свалок, а статья 82−11 — бездействие по созданию плана управления отходами.

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За неподачу декларации предусмотрен штраф от 850 до 1700 грн для должностных лиц и граждан-предпринимателей. Такие же санкции будут ждать чиновников местных советов за игнорирование несанкционированных свалок. А за непринятие мер по плану управления отходами будут штрафовать предприятия, учреждения и организации в тех же пределах — от 850 до 1700 грн.

Повышение штрафов объясняют стремлением более эффективно контролировать сферу отходов и стимулировать соблюдение правил. Ведь, к сожалению, сегодня в Украине накопление мусора остается большой проблемой, что вредит экологии и здоровью граждан.

Ранее сообщалось, что нардепы предлагают наказывать водителей за шум на дороге штрафом в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

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