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Общество и люди

Штраф в 34 000 гривен за шум на дороге: нардепы хотят наказывать водителей

19:45 28 апреля 2025
дорожная полиция

Пока украинских водителей штрафуют из-за неправильных колес, в Верховной Раде хотят начать штрафовать и за шум на дорогах. При этом размер наказания может составить от 17 до 34 тысяч гривен.

Об этом говорится в законопроекте № 9564, который был подан ранее в парламент и включен в повестку дня, правда без указания конкретной сессии или заседания. Суть документа, авторами которого являются группа нардепов, заключается во введении штрафов за нарушение правил шумового режима.

В частности, за первое нарушение закона в случае его принятия придется заплатить штраф в 17 000 грн, а за повторное — 34 000 грн и возможное лишение права на управление транспортным средством сроком от 3 до 6 месяцев.

Авторы законопроекта объясняют желание ввести ограничение по шуму и штраф тем что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума работы двигателя.

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Заметим, что даже такой казалось бы «пустяк» как управление транспортным средством одной категории с правами, открытыми по другой, может привести к крупному штрафу размером почти в 41 тысячу гривен.

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