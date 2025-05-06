Звездные игроки «Партизана» отличились в жестокой драке в центре Белграда (видео)

Баскетболисты сербского «Партизана», выступавшего в престижной Евролиге, стали участниками массовой драки в центре Белграда, сообщает Kurir.

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По информации источника, побоище произошло около 4 часов утра возле одного из ночных клубов сербской столицы, в котором вместе со своими спутницами отдыхали легионеры «Партизана» Карлик Джонс, Стерлинг Браун и Айзек Бонга.

На видео видно, как парень, которого очевидцы и пострадавшие называют Карлик Джонс (на фото в заголовке), в завязавшейся драке даже бьет молодого человека бутылкой по голове. Тот падает на асфальт, а американский баскетболист, имеющий паспорт Южного Судана, «добивает» его оставшейся частью стеклотары.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи. Пострадавших молодых людей доставили в Центр неотложной помощи. У двух из них — незначительные травмы головы, а у еще одного — перелом пальца. Баскетболистов «Партизана» полиция на месте не обнаружила, но ожидается, что они дадут показания по поводу инцидента.

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Пока же баскетбольный клуб «Партизан» выступил с заявлением: «Клуб подтверждает, что трое наших игроков вчера вечером оказались в центре инцидента, произошедшего недалеко от известного ночного клуба в Белграде.

По информации, полученной от баскетболистов, они подверглись расистским оскорблениям со стороны группы молодых людей, а девушек из их компании называли самыми уничижительными именами просто из-за того, что они пришли с темнокожими.

Когда все думали, что словесная перепалка исчерпана, та же группа парней поджидала игроков «Партизана» перед клубом и в итоге напала на них. Они предприняли ответные действия против нападавших. Как граждане, получив повестку от компетентных органов, игроки «Партизана» пойдут давать показания. Все внутренние вопросы БК «Партизан» будут решаться в соответствии с уставом клуба".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты «Фенербахче» и фанаты «Трабзонспора» устроили жестокую драку прямо на поле.

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Фото Starsport

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