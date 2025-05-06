Невыплаченная пенсия из-за смерти пенсионера: кто и как может ее получить

Украинские пенсионеры имеют право получить не полученную ранее пенсию, что может сделать сам пенсионер. Пенсию может получить даже человек, не являющийся сам пенсионером, но приходящийся родственником умершему, но не успевшему получить свои выплаты получателю.

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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, по данным которой на это имеют право несколько категорий лиц. А срок, в течение которого это можно сделать, ограничивается 6 месяцами со дня открытия наследства.

Получателями пенсии могут выступить члены семьи, которые:

проживали вместе с пенсионером на день его смерти;

являются нетрудоспособными и находились на иждивении умершего (независимо от совместного проживания):

- супруг (а), родители с инвалидностью или пенсионеры, дети до 18 лет или старше, если имеют инвалидность, полученную до совершеннолетия;

- дети, которые обучаются на дневной форме — до 23 лет или до окончания обучения;

- дети-сироты — до 23 лет (независимо от обучения);

- супруг (а), один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего до 8 лет.

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В течение 6 месяцев со дня открытия наследства, человек имеющий право на получение невыплаченной умершему пенсионеру пенсии должен обратиться в Пенсионный фонд Украины с и предоставить:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, браке);

паспорт;

для нетрудоспособных членов семьи — документы, подтверждающие иждивение, а именно:

справку от органа местного самоуправления,

судебное решение (при необходимости).

При этом на рассмотрение заявления отводится до 10 дней, сумма — вся невыплаченная пенсия включительно по месяц смерти. Если обратилось несколько человек — деньги распределяются между ними поровну. Если в течение 6 месяцев никто не обратился — пенсия входит в состав наследства.

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Тем временем в мае некоторые украинцы смогут получить сразу две пенсии.

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