В мае ударов новыми дронами станет заметно больше: эксперт предупредил украинцев о новой опасности

В последнее время у российских оккупантов становится больше новых типов дронов, причем не только на передовой. Все чаще в последнее время по украинским городам стали прилетать некие реактивные дроны и их число будет только расти.

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Об этом предупреждает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его словам, первые пуски начались еще в апреле, хотя общее их число пока невелико, что вероятно связано с отработкой тактики их использования.

По словам эксперта, самое опасное в новых дронах — их скорость, средний показатель которой 500−600 км/ч, а максимальный до 750−800 км/ч. Также дроны показывают возможности осуществления непредсказуемых манёвров. Все это говорит о том, что дрон вероятнее всего самолётного типа, а также эти средства обзавелись как минимум обновлённой, улучшенной авионикой.

«Всё это суммарно делает это средство поражения, в перспективе, крайне опасным, благодаря скорости, высотам применения и возможности совершать непредсказуемые маневры. С учётом того, что предыдущее применения этого дрона было осуществлено 3 дня назад, не исключено и масштабирование их применения», — отмечает эксперт.

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Единственной возможной проблемой нового дрона Александр Коваленко назвал их дальность, пока примерно в 200 км, что очень опасно для причерноморских областей, правобережной Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Именно они будут находиться в ближайшее время под повышенной опасностью ударов именно этих реактивных средств, перехват которых для наших ПВО будет куда большей проблемой, чем с Shahed-136.

«С учётом же того, как РОВ форсируют развитие проекта реактивного дрона, не удивлюсь, если массированные налёты на причерноморские области уже в августе-сентябре станут системным явлением», — предупреждает эксперт.

Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», в рф вспыхнул скандал вокруг средств РЭБ против украинских дронов, оказавшихся абсолютно бесполезными, но закупленными по завышенным ценам.

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