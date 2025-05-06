С первых дней пошел защищать страну: война забрала жизнь 54-летнего защитника из Львова

3 мая Львов попрощался с Богданом Кисем. Он был одним из тех, кто отдал свою жизнь ради мирного неба в Украине. Воину навеки 54 года, сообщает городской совет.

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«Богдан — львовянин. Получил профессионально-техническое образование во Львове. После завершения обучения проходил срочную военную службу в рядах морской пехоты. Сначала работал в охранной фирме, а затем — в банковской сфере. В свободное время увлекался музыкой и литературой, изучал историю».

После начала полномасштабного вторжения оккупантов Богдан Кис стал на защиту государства в составе 150-й отдельной механизированной бригады, сегодня — это 40-я отдельная бригада береговой охраны 30-го корпуса ВМС Вооруженных Сил Украины.

«Защитник проходил военную службу на территории Сумской, Донецкой и Херсонской областей. За личную отвагу и верность военной присяге был отмечен военным командованием». Воин погиб 15 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания.

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Богдана Киса похоронили на Лычаковском кладбище.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 23-летнего воина Владислава Терентяка, который погиб под Бахмутом.

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