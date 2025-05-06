«Это сильно!»: популярный музыкант вошел в Книгу рекордов Украины (фото, видео)
Украинский рэпер ХАС (Назар Хассан), создавший неожиданный дуэт, установил национальный рекорд. Он вошел в Книгу рекордов Украины с музыкальным клипом Be First с участием наибольшего числа украинских и мировых рекордсменов. По словам музыканта, он создал видео в поддержку впечатляющих достижений украинцев. Рекорд был официально зарегистрирован сразу после завершения съемок клипа. Его режиссером стал Владимир Ткаченко.
В клипе снялись первый в мире скайдайвер Александр Марушко, пивший кофе на воздушном шаре, альпинистка Татьяна Яловчак, покорившая все 7 вершин мира, стронгмен Дмитрий Грунский, установивший 9 мировых рекордов, рекордсменка Украины по боксу Татьяна Коб и первая украинка, которая объехала вокруг света на байке, Анна Гречишкина.
— Суть моей музыки — не в скорости, а в содержании и посыле, — презентовал свою работу ХАС. — Я не побил чей-то рекорд — я создал новый. И это ощущение — невероятное. Этот трек посвящается всем украинцам, ведущим Украину к победе. Всем тем, кто поднимает Украину на вершины мировых рекордов.
«Мне нравится, как ХАС доносит до людей свои мысли, свои размышления, свои переживания, свои эмоции, — прокомментировали работу музыканта в сети. — Это сильно!»
«Спасибо за Ваше творчество, за глубину текстов, за крутые песни, — написали под видео. — Это то, что дает понимание, кто мы и как много супердостойных людей имеет наша страна. Вы дарите ощущение, которое сейчас очень важно нам всем осознавать. Вдохновения Вам, Ваши песни вдохновляют и не позволяют потерять веру в лучшее».
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