«Это сильно!»: популярный музыкант вошел в Книгу рекордов Украины (фото, видео)

Украинский рэпер ХАС (Назар Хассан), создавший неожиданный дуэт, установил национальный рекорд. Он вошел в Книгу рекордов Украины с музыкальным клипом Be First с участием наибольшего числа украинских и мировых рекордсменов. По словам музыканта, он создал видео в поддержку впечатляющих достижений украинцев. Рекорд был официально зарегистрирован сразу после завершения съемок клипа. Его режиссером стал Владимир Ткаченко.

ВІДЕО ДНЯ

Рекорд был официально зарегистрирован сразу после завершения съемок клипа

В клипе снялись первый в мире скайдайвер Александр Марушко, пивший кофе на воздушном шаре, альпинистка Татьяна Яловчак, покорившая все 7 вершин мира, стронгмен Дмитрий Грунский, установивший 9 мировых рекордов, рекордсменка Украины по боксу Татьяна Коб и первая украинка, которая объехала вокруг света на байке, Анна Гречишкина.

Стронгмен Дмитрий Грунский

РЕКЛАМА

Рекордсменка Украины по боксу Татьяна Коб

— Суть моей музыки — не в скорости, а в содержании и посыле, — презентовал свою работу ХАС. — Я не побил чей-то рекорд — я создал новый. И это ощущение — невероятное. Этот трек посвящается всем украинцам, ведущим Украину к победе. Всем тем, кто поднимает Украину на вершины мировых рекордов.

Альпинистка Татьяна Яловчак

«Мне нравится, как ХАС доносит до людей свои мысли, свои размышления, свои переживания, свои эмоции, — прокомментировали работу музыканта в сети. — Это сильно!»

РЕКЛАМА

«Спасибо за Ваше творчество, за глубину текстов, за крутые песни, — написали под видео. — Это то, что дает понимание, кто мы и как много супердостойных людей имеет наша страна. Вы дарите ощущение, которое сейчас очень важно нам всем осознавать. Вдохновения Вам, Ваши песни вдохновляют и не позволяют потерять веру в лучшее».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российская ракета разрушила здание известной вокалистки.

РЕКЛАМА

458

Читайте нас в Facebook