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Деньги

Пенсия для мобилизованных: в ПФУ дали важное разъяснение

16:07 6 мая 2025
Пенсионеры в случае мобилизации продолжат получать пенсии

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, бывшие военнослужащие, которые были мобилизованы, будут продолжать получать пенсионное обеспечение во время службы. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

«Частью третьей статьи 2 Закона Украины „О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных с военной службы, и некоторых других лиц“ (далее — Закон) определено, что пенсионерам из числа военнослужащих и лиц, получающих пенсию по этому Закону, в случае призыва их на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятия на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в Вооруженные силы Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований, органов и подразделений гражданской защиты во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения выплата пенсий не прекращается», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в ПФУ объяснили важные детали по индексации выплат военным пенсионерам.

Фото: Pixabay

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