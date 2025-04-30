41.12 / 41.72 46.95 / 47.69
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Раде планируют брать на военную службу лиц старше 60 лет: что предлагают

18:48 30 апреля 2025
Нардепы хотят ввести контракты на военную службу для лиц старше 60 лет

В Украине, где продолжется всеобщая мобилизация, планируют ввести контракты для лиц старше 60 лет. Об этом сообщил инициатор соответствующего законопроекта Роман Костенко.

«Вводим контракты для лиц в возрасте 60+. Сегодня в ВРУ зарегистрировали инициированный мною законопроект № 13229, который предоставит право гражданам в возрасте 60+ добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы. Это ответ на запрос общества — многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом. Законопроект предусматривает возможность подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения с согласия командира части. Для офицеров в возрасте 60+ нужно будет получить дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ. Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу», — написал он.

Нардеп поблагодарил 36 коллег-депутатов, поддержавших инициативу, а также общественность и представителей Минобороны Украины и Генштаба ВСУ за участие в разработке законопроекта.

Подписчики политика активно обсуждают инициативу. Их мнения разделились.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», сотрудников ТЦК планируют массово отправлять на фронт.

РЕКЛАМА

346

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Константиновка

Эксперт назвал город, вокруг которого вскоре начнутся тяжелые бои

Максим Бахарев

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

Гороскоп на начало мая - Кого ждет удача в первые дни мая

В первые дни мая удача ждет эти пять знаков зодиака, если они будут действовать решительно

Дэвид Бекхэм

Виктория Бекхэм на огороде напомнила мужу Дэвиду, что он женат на иконе стиля

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта