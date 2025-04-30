В Раде планируют брать на военную службу лиц старше 60 лет: что предлагают

В Украине, где продолжется всеобщая мобилизация, планируют ввести контракты для лиц старше 60 лет. Об этом сообщил инициатор соответствующего законопроекта Роман Костенко.

ВІДЕО ДНЯ

«Вводим контракты для лиц в возрасте 60+. Сегодня в ВРУ зарегистрировали инициированный мною законопроект № 13229, который предоставит право гражданам в возрасте 60+ добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы. Это ответ на запрос общества — многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом. Законопроект предусматривает возможность подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения с согласия командира части. Для офицеров в возрасте 60+ нужно будет получить дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ. Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу», — написал он.

Нардеп поблагодарил 36 коллег-депутатов, поддержавших инициативу, а также общественность и представителей Минобороны Украины и Генштаба ВСУ за участие в разработке законопроекта.

Подписчики политика активно обсуждают инициативу. Их мнения разделились.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», сотрудников ТЦК планируют массово отправлять на фронт.

РЕКЛАМА

346

Читайте нас в Facebook