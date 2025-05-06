Пить или не пить: почему водителям в Украине нельзя «расслабиться» даже в припаркованном автомобиле

Во время весенних праздников многие украинцы проводят время в кругу друзей. Некоторые автомобилисты любят распивать алкоголь прямо в салоне собственного авто, припаркованного на природе или у дома. Опытный адвокат объяснил, почему так поступать нельзя, пишет «SUV News».

ВІДЕО ДНЯ

«Хотя в украинском законодательстве прямо наказывается только управление транспортным средством в состоянии опьянения, распитие алкоголя в припаркованном автомобиле создает значительные правовые риски для водителя», — отмечает эксперт.

Юрист объяснил, что ключевая проблема здесь состоит в сложности доказывания намерений водителя.

«Если патрульные обнаружат водителя с признаками опьянения за рулем даже стоящего автомобиля, они могут квалифицировать это как подготовку к управлению транспортным средством в нетрезвом виде или спровоцировать водителя на „пьяную“ езду», — объясняет адвокат.

РЕКЛАМА

Часто случается, что полицейские, увидев компанию, употребляющую алкоголь в автомобиле, настаивают на его перестановке, угрожая штрафом. Однако как только машина трогается, включается бодикамера, и патрульные просят водителя пройти тест на алкоголь.

«Суд чаще становится на сторону патрульных, особенно при наличии свидетелей или видеозаписи. Находящийся в состоянии опьянения водитель редко может предоставить убедительные доказательства, что он не собирался управлять автомобилем», — объясняет адвокат.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие требования полиции имеет право проигнорировать водитель в случае остановки автомобиля.

РЕКЛАМА

148

Читайте нас в Facebook