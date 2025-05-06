Впервые в истории Германии: Фридрих Мерц стал канцлером ФРГ со второй попытки

Такого никогда не случалось в истории Федеративной Республики Германия. Лидер ХДС Фридрих Мерц, категорически осудивший посягательство россии на украинские территории, не смог получить большинство в первом туре выборов канцлера. Как сообщает издание Tagesschau, нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) провалила голосование за кандидатуру Мерца.

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Лидер ХДС получил всего 310 голосов в тайном голосовании — на шесть меньше, чем нужно.

Коалиционные фракции ХДС/ХСС и СДПГ вместе имеют 328 мест в парламенте.

«Член парламента Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов, — заявила глава Бундестага Юлия Клекнер. — Согласно статье 63, пункта второго Основного Закона, он не был избран Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия».

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В выборах приняли участие 621 из 630 членов парламента.

Позже было проведено еще одно голосование в Бундестаге и Фридрих Мерц был утвержден новым канцлером Германии. В ходе повторного голосования за Мерца проголосовало 325 депутатов при необходимом минимуме в 316. Против выступили 289 парламентариев. Один депутат воздержался, три голоса были признаны недействительными, пишет BBC.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Фридрих Мерц готов предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине и назвал Крымский мост их возможной целью.

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