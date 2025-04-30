Германия не согласится на «продиктованный мир»: Мерц обратился к рф

Лидер ХДС и будущий канцлер Фридрих Мерц отметил, что не согласится на «продиктованный мир» для Украины.

«Германия и Европа поддерживают Украину в ее оборонительной борьбе против россии, — заявил Мерц на партийной конференции в Берлине. — Это несовместимо с „продиктованным“ миром или подчинением фактам, созданным военным путем, особенно не вопреки… заявленной воле самой Украины».

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Он выразил надежду, что США и европейцы будут продолжать совместно поддерживать Украину. «Надеюсь, что переговоры в Риме могут стать началом серьезного мирного процесса, который до сих пор заслуживает этого названия», — добавил Мерц, намекая на встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на похоронах Папы Франциска.

Ранее сообщалось, что Киев готов к возможному провалу мирного соглашения Трампа и готовит «план Б».

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