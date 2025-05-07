«Динамо» подписало контракт с чемпионом Австралии, выигравшим дело об изнасиловании (фото, видео)

Киевское «Динамо», сделавшее еще один шаг к завоеванию титула чемпиона Украины, подписало контракт на три года с 25-летним фланговым полузащитником из Колумбии Анхелем Торресом, сообщает официальный сайт клуба.

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Уроженец столицы страны Боготы перешел в ряды «бело-синих» на правах свободного агента и будет выступать под 17-м номером (южноамериканец способен играть на обоих флангах атаки).

Кстати, Анхель Торрес перебрался в Европу еще 18-летним, выиграв в первом же сезоне с «Порту» Юношескую лигу УЕФА (2 мяча в 8 поединках). Затем, летом 2022-го, колумбиец оказался в клубе «Бальцан» на Мальте, забив в 23 матчах 15 голов и став третьим бомбардиром местного чемпионата.

Последним клубом Торреса был «Сентрал Кост Маринерс», с которым футболист в прошлом сезоне стал чемпионом Австралии (23 матча, 13 голов) и выиграл Кубок Азиатской конфедерации футбола.

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В апреле 2024-го стало известно, что АнхельТоррес задержан полицией по обвинению в изнасиловании. Но спустя год суд присяжных оправдал бывшего игрока клуба А-лиги «Сентрал Кост Меринерс» по всем пунктам обвинения в деле возможного сексуального нападения на женщину, с которой он познакомился в ночном клубе в марте 2024 года. Правда, после предъявления обвинений футболист был отстранен от участия в матчах чемпионата Австралии, а летом его контракт не был продлен. Теперь АнхельТоррес — игрок «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен соперник «Динамо» в решающем матче Кубка Украины.

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Фото ФК «Динамо»

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