«Усиление давления на россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии» — реакция Зеленского на вражескую атаку на Украину

Этой ночью Украина была под очередной ракетно-дроновой атакой россиян. Враг запустил 4 баллистические ракеты и более 140 дронов.

До сих пор десятки вражеских беспилотников находятся в украинском небе.

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Президент Владимир Зеленский призвал Запад усилить давление на страну-террористку.

«Только ощутимое усиление давления на россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. Россия должна отвечать за то, что делает», — сказал он.

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Зеленский напомнил, что украинская столица находилась под ударами дважды.

По состоянию на данный момент известно о семи раненых, среди которых четверо детей.

Также террористы с вечера атаковали Запорожье, Донецкую, Житомирскую, Херсонскую и Днепропетровскую области. После удара баллистикой по Великой Чернеччине в Сумской области враг начал применять и авиабомбы, когда продолжались спасательные работы, добавил Зеленский.

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Напомним, в россии ночь тоже прошла неспокойно. Украинские дроны поразили несколько военных объектов. В частности, речь идет о двух военных аэропортах — «Шайковке» в Калужской области и «Кубинке» в московской области.

Кроме того, очень пострадал завод оптоволоконных систем в Саранске, который полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. В настоящее время стоит вопрос о возможной остановке его работы. В Тульской области дроны попали по предприятию «Ростех», производящему системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо» и боеприпасы для ТОС-1А «Солнцепек».

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