Команда Вернидуба разгромила столичного аутсайдера в доигровке встречи 21-го тура УПЛ: видеообзор матча
В среду, 7 мая, на стадионе «Горняк» в Кривом Роге состоялась доигровка поединка 21-го тура УПЛ, в которой продолжается борьба за «золото». Как известно, подопечные Юрия Вернидуба и Виталия Первака вышли на поле еще 15 марта, но из-за воздушной тревоги не сыграли тогда и двух минут.
Чемпионат Украины. Матч 21-го тура
«Кривбасс» (Кривой Рог) — «Левый берег» (Киев) — 4:0 (Кузик, 27, Твердохлиб, 47, 90, Соса, 69). Юниорские составы — 2:2.
1:0 Кузик (27-я мин.)
2:0 Твердохлиб (47-я мин.)
3:0 Соса (69-я мин.)
4:0 Твердохлиб (90-я мин.)
Положение команд после 27 туров:
1. «Динамо» — 67 очков;
2. «Александрия» — 63;
3. «Шахтер» — 57;
4. «Кривбасс» — 43;
5. «Полесье» — 43;
6. «Карпаты» — 43;
7. «Заря» — 36;
8. «Верес» — 35;
9. «Рух» — 34;
10. «Колос» — 29;
11. «Оболонь» — 28;
12. ЛНЗ — 28;
13. «Ворскла» — 25;
14. «Левый берег» — 23;
15. «Ингулец» — 20;
16. «Черноморец» — 18.
Бомбардиры: 17 мячей — Владислав Ванат («Динамо»); 13 — Егор Твердохлиб («Кривбасс»); 11 — Георгий Судаков («Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»); 10 — Александр Филиппов («Александрия»), Артем Бондаренко («Шахтер»); 9 — Амбросий Чачуа («Карпаты»); 8 — Петар Мичин, Филипп Будкивский (оба — «Заря»), Бруниньо («Карпаты»); 7 — Александр Назаренко («Полесье»), Виталий Буяльский («Динамо»); 6 — Игорь Краснопир, Ярослав Карабин (оба — «Рух»), Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко (оба — «Динамо»), Хуан Безерра («Александрия»), Кевин («Шахтер»); 5 — Александр Зубков, Эгиналдо (оба — «Шахтер»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Николай Гайдучик, Луан (оба — «Верес»), Андрей Цуриков («Колос»), Денис Янаков («Черноморец»), Александр Яцык («Заря»).
В 28-м туре УПЛ сыграют: 9 мая (пятница) — «Заря» — «Шахтер» (15:30), «Полесье» — «Динамо» (18:00); 10 мая (суббота) — «Ворскла» — «Черноморец» (13:00), «Оболонь» — ЛНЗ (15:30), «Рух» — «Верес» (18:00); 11 мая (воскресенье) — «Кривбасс» — «Колос» (13:00), «Карпаты» — «Александрия» (18:00); 12 мая (понедельник) — «Ингулец» — «Левый берег» (15:30).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финале Кубка Украины по футболу сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
Фото ФК «Кривбасс»
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