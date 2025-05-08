Уничтожили командный пункт рф: эксперты ISW об успехах ВСУ на Курщине

Силы Обороны Украины продолжают операцию в Курской области и делают все возможное, чтобы изолировать подразделения врага вблизи Теткино и по всему Глушковскому району.

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Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту разведывательно-ударных беспилотников вблизи Теткино и уничтожили до 20 российских военнослужащих.

Главный лейтенант Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские войска с 2022 года обучают операторов беспилотников в школе в вышеуказанном населенном пункте.

«Российские источники утверждают, что украинские войска усилили удары беспилотниками и артиллерийский огонь по Теткино в ночь на 4 мая, прежде чем атаковать в направлении населенного пункта. Российские милблогеры утверждают, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм между Званным (к северо-западу от Глушкова) и Теткино. Другие российские блогеры заявляли, что украинские войска также используют дроны для перекрытия российской логистики в этом районе», — говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Российские милблогеры говорят, что украинские войска использовали оборудование для разминирования, чтобы проложить путь через российские минные поля вдоль границы.

Ранее аналитики ISW рассказали о замедлении российского наступления в Украине и рекордных потерях россиян.

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