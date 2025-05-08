- 08:52 Новый Папа Римский Лев XIV впервые обратился к верующим: что сказал понтифик
- 08:18 У Раков велик риск ошибки, а Скорпионы задумаются о прошлом: гороскоп на 9 мая
- 00:46 «Манчестер Юнайтед» еще раз разгромил «Атлетик» и пробился в финал Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 08.05 22:25 Как есть пиццу — руками или с помощью приборов: некоторые нюансы вас могут удивить
- 08.05 22:00 Это блюдо готовят даже мишленовские повара: просто, быстро и вкусно
- 08.05 21:32 Николь Шерзингер призналась, через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы покорить Бродвей
- 08.05 21:03 Домашние способы избавления от улиток: они точно есть у вас под руками
- 08.05 20:45 Все побратимы выжили, а он отдал самое ценное — жизнь: на Херсонщине погиб воин из Винницкой области
- 08.05 20:33 «Миф о том, что „горячий тур“ можно приобрести в любой момент, очень распространен», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 08.05 20:09 Идеальный ужин: готовим спаржу «ленивым» способом, который не требует варки
- 08.05 19:59 В Сумах мать пыталась продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов
- 08.05 19:46 Готовимся к усилению банковских ограничений: какую карточку выбрать
Уничтожили командный пункт рф: эксперты ISW об успехах ВСУ на Курщине
Силы Обороны Украины продолжают операцию в Курской области и делают все возможное, чтобы изолировать подразделения врага вблизи Теткино и по всему Глушковскому району.
Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту разведывательно-ударных беспилотников вблизи Теткино и уничтожили до 20 российских военнослужащих.
Главный лейтенант Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские войска с 2022 года обучают операторов беспилотников в школе в вышеуказанном населенном пункте.
«Российские источники утверждают, что украинские войска усилили удары беспилотниками и артиллерийский огонь по Теткино в ночь на 4 мая, прежде чем атаковать в направлении населенного пункта. Российские милблогеры утверждают, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм между Званным (к северо-западу от Глушкова) и Теткино. Другие российские блогеры заявляли, что украинские войска также используют дроны для перекрытия российской логистики в этом районе», — говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российские милблогеры говорят, что украинские войска использовали оборудование для разминирования, чтобы проложить путь через российские минные поля вдоль границы.
Ранее аналитики ISW рассказали о замедлении российского наступления в Украине и рекордных потерях россиян.165
Читайте нас в Facebook