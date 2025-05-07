Дроны СБУ атаковали ключевые оборонные заводы в тылу россии: что известно

Дальнобойные дроны СБУ минувшей ночью поразили два завода ВПК в российском тылу — «Базальт» и «Сплав». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.



По данным источников, «Базальт» — это главное оборонное предприятие рф, производящее вооружение и боеприпасы для всех родов войск русской армии. Оно расположено в Красноармейске (московская область).

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«Там местные жители насчитали минимум 7 взрывов, после которых начался пожар», — сообщили в Сети.

Также был атакован завод «Сплав» — это единственное в россии предприятие, проектирующее и разрабатывающее реактивные системы залпового огня и патроны. Он находится в городе Тула. После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории московской области «План Ковер», предусматривающий закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

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«В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу совершать вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных способностей россии будет продолжаться и дальше» , — сообщил информированный источник в СБУ.

Отметим, что в ночь на 7 мая в россии дроны атаковали ряд важных предприятий, специализирующихся на разработках современных систем вооружений и не только. В частности, среди них было предприятие «Оптоволоконные системы» в Саранске.

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