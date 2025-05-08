Это завершение всех возможностей: что сказал генерал о возможном ударе «Орешником» по Киеву

Пропагандистские СМИ россии сообщили, что путин вроде бы поручил Минобороны россии определить цели в Киеве для удара «Орешником» в ответ на потенциальные украинские атаки в москве в День победы. Заместитель председателя СБУ в 2014—2015 годах, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун убежден, что удар «Орешником» будет означать фактическое завершение любых возможностей для дальнейшего переговорного процесса, в котором очень нуждается рф.

ВІДЕО ДНЯ

«Сомневаюсь, что у них (в россии. — Авт.) есть этот „Орешник“, это оружие не стоит у них на вооружении. У них было пять ракет, это информация от западных разведок. Две они использовали, три были недоделаны, потому что нет деталей. Возможно, еще одну доделали», — сказал генерал-майор.

По мнению Ягуна, так как «Орешник» является носителем ядерного вооружения, то для того, чтобы запустить ракету и не иметь проблем со стороны, например, США, нужно предупредить о запуске за определенный период.

«Когда они это сделают, увидим реакцию посольства США и реакцию Госдепа США. Мы будем знать это заранее. Не факт, что ударят именно по Киеву, потому что удар по столице будет означать фактически завершение любых возможностей для дальнейшего переговорного процесса. А они в нем очень нуждаются», — считает Виктор Ягун.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что военные цели путина в Украине изменились.

РЕКЛАМА

658

Читайте нас в Facebook