Военные цели путина изменились: что нового задумал диктатор

Президент рф, несмотря на жесткую риторику, вероятно, сместил свои глобальные интересы в войне в Украине на краткосрочные цели. Так, приоритетом путина является сохранение контроля над территориями Украины, оккупированными российскими войсками, и стимулирование экономики своей страны, находящейся в упадке. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей американской и западной разведок.

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«Это является дальнейшим развитием недавних оценок разведывательных служб США и Запада», — говорится в сообщении CNN.

Это означает, что путин отходит от своей позиции о том, что война идет ему на пользу. Ссылаясь на два источника в США, издание сообщает, что изменение позиции путина играет на руку переговорам США по мирному соглашению в войне в Украине.

«Я думаю, что он, возможно, размышляет о том, какова реалистичная цель на ближайшую перспективу. Все это действительно зависит от того, что США готовы положить на стол переговоры, чтобы он мог не просто заявить внутри страны о победе, а действительно почувствовать, что он достиг чего-то, что стоит значительной паузы. А потом вернуться к борьбе в какой-то момент позже», — заявил высокопоставленный представитель западной разведки.

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Источники добавляют, что ранее американская разведка предупреждала советников Трампа, что приоритетом путина после сохранения режима остается контроль над Украиной.

Конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, член комитета Палаты представителей по разведке, отметил, что мышление главы кремля изменилось. Он считает, что имеет благосклонного президента США, который «не понимает, что делает, и больше заинтересован в краткосрочных победах».

Ранее аналитики объяснили, для чего российскому диктатору новое «перемирие», и как это противоречит целям президента Трампа.

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