Балтийские страны отклонили запросы иностранных чиновников, которые летят в рф для участия в праздновании 9 мая. Как заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, просьба об использовании воздушного пространства Эстонии для участия в российских мероприятиях ко Дню победы «не подлежит обсуждению».

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«Об использовании воздушного пространства Эстонии для поездки в Москву на парад 9 мая не может быть и речи. Эстония не намерена никоим образом поддерживать это мероприятие , — говорится в заявлении Цахкна. - Более того, мы подчеркнули нашим коллегам из Европейского Союза, что поскольку россия является страной, которая начала и продолжает войну в Европе, участие в пропагандистских мероприятиях, организованных ею, должно быть исключено».

Известно, что Эстония уже запретила полеты до или из москвы для кубинских и бразильских VIP-рейсов, а разрешения на VIP-рейсы в москву на празднование 9 мая будут задерживаться (или, в случае необходимости, приостанавливаться).

Ранее СМИ сообщили о том, что Литва и Латвия отказали самолету президента Сербии Александру Вучичу, а также премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролет через их воздушное пространство на пути в россию.

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Латвийские власти отказали, ссылаясь на «политическую чувствительность цели полета», сообщают издания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что путин не хочет 9 мая прятать лидера Китая Си Цзиньпина от украинских дронов в Мавзолее, поэтому объявил режим прекращения огня на время празднования.

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