41.20 / 41.80 46.70 / 47.30
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Балтия закрыла небо для VIP-рейсов в москву: четкая позиция против российской пропаганды

9:49 8 мая 2025
Аэропорт в Таллинне

Балтийские страны отклонили запросы иностранных чиновников, которые летят в рф для участия в праздновании 9 мая. Как заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, просьба об использовании воздушного пространства Эстонии для участия в российских мероприятиях ко Дню победы «не подлежит обсуждению».

«Об использовании воздушного пространства Эстонии для поездки в Москву на парад 9 мая не может быть и речи. Эстония не намерена никоим образом поддерживать это мероприятие , — говорится в заявлении Цахкна. - Более того, мы подчеркнули нашим коллегам из Европейского Союза, что поскольку россия является страной, которая начала и продолжает войну в Европе, участие в пропагандистских мероприятиях, организованных ею, должно быть исключено».

Известно, что Эстония уже запретила полеты до или из москвы для кубинских и бразильских VIP-рейсов, а разрешения на VIP-рейсы в москву на празднование 9 мая будут задерживаться (или, в случае необходимости, приостанавливаться).

Ранее СМИ сообщили о том, что Литва и Латвия отказали самолету президента Сербии Александру Вучичу, а также премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролет через их воздушное пространство на пути в россию.

РЕКЛАМА

Латвийские власти отказали, ссылаясь на «политическую чувствительность цели полета», сообщают издания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что путин не хочет 9 мая прятать лидера Китая Си Цзиньпина от украинских дронов в Мавзолее, поэтому объявил режим прекращения огня на время празднования.

РЕКЛАМА

236

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

группа «Циферблат»

Испанский стыд: сеть возмущена образами украинской группы для выступления на «Евровидении»

Семена огруцов

Посев огурцов: на какую глубину и когда лучше сеять, чтобы урожай только радовал

В Минцифры рассказали о новом сервисе в ЦНАПах и Дия.Центрах. Фото Pixabay

В Украине вводят новый сервис для потребителей газа

Гороскоп на 9 мая 2025 года для каждого знака зодиака

У Раков велик риск ошибки, а Скорпионы задумаются о прошлом: гороскоп на 9 мая

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта