- 08:52 Новый Папа Римский Лев XIV впервые обратился к верующим: что сказал понтифик
- 08:18 У Раков велик риск ошибки, а Скорпионы задумаются о прошлом: гороскоп на 9 мая
- 00:46 «Манчестер Юнайтед» еще раз разгромил «Атлетик» и пробился в финал Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 08.05 22:25 Как есть пиццу — руками или с помощью приборов: некоторые нюансы вас могут удивить
- 08.05 22:00 Это блюдо готовят даже мишленовские повара: просто, быстро и вкусно
- 08.05 21:32 Николь Шерзингер призналась, через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы покорить Бродвей
- 08.05 21:03 Домашние способы избавления от улиток: они точно есть у вас под руками
- 08.05 20:45 Все побратимы выжили, а он отдал самое ценное — жизнь: на Херсонщине погиб воин из Винницкой области
- 08.05 20:33 «Миф о том, что „горячий тур“ можно приобрести в любой момент, очень распространен», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 08.05 20:09 Идеальный ужин: готовим спаржу «ленивым» способом, который не требует варки
- 08.05 19:59 В Сумах мать пыталась продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов
- 08.05 19:46 Готовимся к усилению банковских ограничений: какую карточку выбрать
Что посадить рядом с картофелем, чтобы навсегда забыть о колорадском жуке
Правильно подобранные растения, высаженные рядом на дачных участках, могут помочь избавиться от вредителей без использования «химии». Например, бархатцы будут помогать томатам, отпугивая нематод, повреждающих корни помидоров.
Картофель обычно страдает от нашествия колорадских жуков, но и от них существует естественный барьер — те же бархатцы, а также настурция и календула, пишет «На пенсии».
Также в междурядьях рекомендуют высаживать пижму и кустовую фасоль — она и от жуков будет защищать, и почву кислородом насыщать.
А лук и чеснок, выделяя фитонициды, кроме отпугивания вредителей еще и снижают риск поражения картофеля фитофторозом.
О том, какие растения будут отпугивать вредителей от капусты, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay680
Читайте нас в Facebook