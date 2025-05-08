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Клуб потребителей

Что посадить рядом с картофелем, чтобы навсегда забыть о колорадском жуке

11:09 8 мая 2025
Лук и чеснок помогут отпугнуть вредителей от картофеля. Фото Pixabay

Правильно подобранные растения, высаженные рядом на дачных участках, могут помочь избавиться от вредителей без использования «химии». Например, бархатцы будут помогать томатам, отпугивая нематод, повреждающих корни помидоров.

Картофель обычно страдает от нашествия колорадских жуков, но и от них существует естественный барьер — те же бархатцы, а также настурция и календула, пишет «На пенсии».

Также в междурядьях рекомендуют высаживать пижму и кустовую фасоль — она и от жуков будет защищать, и почву кислородом насыщать.

А лук и чеснок, выделяя фитонициды, кроме отпугивания вредителей еще и снижают риск поражения картофеля фитофторозом.

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О том, какие растения будут отпугивать вредителей от капусты, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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