Что посадить рядом с картофелем, чтобы навсегда забыть о колорадском жуке

Правильно подобранные растения, высаженные рядом на дачных участках, могут помочь избавиться от вредителей без использования «химии». Например, бархатцы будут помогать томатам, отпугивая нематод, повреждающих корни помидоров.

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Картофель обычно страдает от нашествия колорадских жуков, но и от них существует естественный барьер — те же бархатцы, а также настурция и календула, пишет «На пенсии».

Также в междурядьях рекомендуют высаживать пижму и кустовую фасоль — она и от жуков будет защищать, и почву кислородом насыщать.

А лук и чеснок, выделяя фитонициды, кроме отпугивания вредителей еще и снижают риск поражения картофеля фитофторозом.

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О том, какие растения будут отпугивать вредителей от капусты, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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