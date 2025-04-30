Что посадить на участке рядом с капустой, чтобы спасти урожай от вредителей

В начале мая, как советует лунный календарь огородника, следует высаживать в почву, в частности, рассаду капусты. Как и у других растений, у капусты есть хорошие соседи, которые не повредят овощ и отпугнут вредителей, а есть и те, рядом с которыми ее не стоит высаживать. В частности, ее соседство с виноградом может ухудшить качество плодов лозы.

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Есть некоторые растения, которые стоит высадить возле капусты. Так, как пишет издание «На пенсии», будут активно препятствовать вредителям такие растения, как мята, базилик, чабрец, полынь, бархатцы, календула, чеснок, лук и укроп. Последний способен отпугнуть капустную совку.

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А эстрагон станет эффективной профилактикой борьбы с молью. Бабочки, которые любят откладывать личинки на капустных листьях, боятся шалфея. А природное ограждение от улиток помогут создать высаженные рядом с капустой огурцы, кабачки, тыквы, арбузы или дыни.

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О том, что нужно высаживать рядом с картофелем, чтобы получить хороший урожай, а какое соседство повредит клубням, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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