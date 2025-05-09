Где и когда бесплатно смотреть «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на финал Кубка Украины

В среду, 14 мая, на Центральном стадионе в Житомире в финальном матче между действующим обладателем трофея донецким «Шахтером» и лидером УПЛ киевским «Динамо» определится обладатель Кубка Украины по футболу.

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В союзные времена и во времена независимости Украины «Шахтер» и же «Динамо» провели между собой 200 матчей. 80 побед у киевлян, 61 успех у «Шахтера», а еще 59 раз была зафиксирована ничья.

Что же касается Кубка Украины, то «бело-синие» и «оранжево-черные» пересекались друг с другом в турнире 16 раз. «Динамо» с учетом дополнительного времени выиграло 5 встреч, «Шахтер» — 9, а еще дважды сильнейшего определяла серия пенальти (по одному успеху). Что же касается очных противостояний оппонентов в кубковых финалах, то счет равный — 5:5.

На сей раз букмекеры видят небольшим фаворитом предстоящего противостояния команду Марино Пушича. К примеру, контора Vbet ставки на победу в основное время «Шахтера», выбившего в полуфинале «Полесья» (1:0 в овертайме), принимает с коэффициентом 2,60, на ничью — 3,50, на выигрыш динамовцев, оказавшихся сильнее «Буковины» (4:1), — 2,82.

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В прямой трансляции финал «Шахтер» — «Динамо» бесплатно смотрите (начало — в 18:30) на YouTube-канале УПЛ ТВ и всей сети вещания, а также на телеканале MEGOGO Спорт, доступном на Т2.

Кубок Украины. Финал

14 мая (среда)

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«Шахтер» — «Динамо» 18:30 YouTube-канал УПЛ ТВ, MEGOGO Спорт

Напомним, что дончане в прежние годы 14 раз побеждали в турнире, у киевлян — 13 побед.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в поединке чемпионата Украины с «Шахтером» ликвидировало отставание в два мяча.

Фото ФК «Шахтер»



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