- 15:38 Анатолий Лойф, Артем Шило, Сергей Олейник по прозвищу Умка: кого заметили на праздновании дня рождения партнера PariMatch
- 15:21 Трибунал над путиным и рф будет создан: министры десятков стран приняли важное решение
- 15:20 Где и когда бесплатно смотреть «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на финал Кубка Украины
- 15:04 Позвала замуж: популярная певица шокировала признанием
- 14:47 Британия вводит самый большой пакет санкций против россии
- 14:23 Вице-президент США признал, что россия требует от Украины слишком много уступок
- 13:53 Считает Бекхэмов «токсичными»: стали известны причины недоразумений Виктории и Дэвида со старшей невесткой
- 13:21 Курс доллара в Украине: почему до 20 мая он будет стабильным
- 12:56 Кейт выбрала серьги принцессы Дианы: Уильям с супругой посетили службу в честь 80-летия Победы
- 12:20 В Берлине на распиаренном пропагандой СССР мемориале в Трептов-парке павшим советским воинам… нет ни одного имени погибшего советского солдата
- 11:55 Притягивают деньги, как магнит: кто очень скоро «сорвет» немалый куш
- 11:52 Глава Нацбанка обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию с банком Петра Порошенко
Где и когда бесплатно смотреть «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на финал Кубка Украины
В среду, 14 мая, на Центральном стадионе в Житомире в финальном матче между действующим обладателем трофея донецким «Шахтером» и лидером УПЛ киевским «Динамо» определится обладатель Кубка Украины по футболу.
В союзные времена и во времена независимости Украины «Шахтер» и же «Динамо» провели между собой 200 матчей. 80 побед у киевлян, 61 успех у «Шахтера», а еще 59 раз была зафиксирована ничья.
Что же касается Кубка Украины, то «бело-синие» и «оранжево-черные» пересекались друг с другом в турнире 16 раз. «Динамо» с учетом дополнительного времени выиграло 5 встреч, «Шахтер» — 9, а еще дважды сильнейшего определяла серия пенальти (по одному успеху). Что же касается очных противостояний оппонентов в кубковых финалах, то счет равный — 5:5.
На сей раз букмекеры видят небольшим фаворитом предстоящего противостояния команду Марино Пушича. К примеру, контора Vbet ставки на победу в основное время «Шахтера», выбившего в полуфинале «Полесья» (1:0 в овертайме), принимает с коэффициентом 2,60, на ничью — 3,50, на выигрыш динамовцев, оказавшихся сильнее «Буковины» (4:1), — 2,82.
В прямой трансляции финал «Шахтер» — «Динамо» бесплатно смотрите (начало — в 18:30) на YouTube-канале УПЛ ТВ и всей сети вещания, а также на телеканале MEGOGO Спорт, доступном на Т2.
Кубок Украины. Финал
14 мая (среда)
«Шахтер» — «Динамо» 18:30 YouTube-канал УПЛ ТВ, MEGOGO Спорт
Напомним, что дончане в прежние годы 14 раз побеждали в турнире, у киевлян — 13 побед.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в поединке чемпионата Украины с «Шахтером» ликвидировало отставание в два мяча.
Фото ФК «Шахтер»
Читайте нас в Facebook