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Книга рецептов

Яркая, мягкая, ароматная: известная фудблогерша поделилась рецептом итальянской фокаччи

18:46 9 мая 2025
Фокачча, фото скриншот видео

Известная львовская фудблогерша Лилия Цвит, которая любит готовить вкусные пляцки, поделилась интересным рецептом итальянской фокаччи.

Фокачча — традиционная итальянская лепешка или хлеб, предшественник пиццы. Его готовят из дрожжевого, пресного или сдобного теста.

Раньше его выпекали в золе и добавляли в него все, что было дома: грибы, разные овощи, оливки, сыр и т. д. Но этот итальянский хлеб вкусен и без каких-либо добавок.

«Итальянская фокачча — это хлеб с характером! Яркая, рыхлая, ароматная! И очень вкусная! Я предлагаю рецепт из нескольких ингредиентов, который удается всегда непревзойденно!» — отметила блогерша.

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Ингредиенты: (на форму 36*27)
Мука — 600 г
Дрожжи — 25 живые (10 сухие)
Соль — 10 г
Сахар — 10 г
Оливковое масло — 20 мл.
Теплая вода — 450 мл.

Начинка:
Помидоры черри — 200 г
Оливки — 150 г
Сыр — 150 г
Базилик
Оливковое масло для смазки — 20 г

Приготовление:

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Дрожжи перетереть с сахаром, добавить теплую воду и перемешать.

Добавить соль, муку, растительное масло и замешать жидкое тесто.

Оставить тесто в тепле на час.

Форму для выпечки смазать растительным маслом и выложить в нее тесто.

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Оставить тесто на 10 минут, затем сделать в нем вмятины, в которые выложить помидоры, оливки, зелень и сыр.

Выпекать фокаччу при температуре 230 градусов примерно 30 минут.

Выпечка получается вкусной и ароматной.

Раньше мы рассказывали, как приготовить баскский пирог с вишней, который отлично подойдет для вечернего чаепития на природе.

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