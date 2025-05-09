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Яркая, мягкая, ароматная: известная фудблогерша поделилась рецептом итальянской фокаччи
Известная львовская фудблогерша Лилия Цвит, которая любит готовить вкусные пляцки, поделилась интересным рецептом итальянской фокаччи.
Фокачча — традиционная итальянская лепешка или хлеб, предшественник пиццы. Его готовят из дрожжевого, пресного или сдобного теста.
Раньше его выпекали в золе и добавляли в него все, что было дома: грибы, разные овощи, оливки, сыр
«Итальянская фокачча — это хлеб с характером! Яркая, рыхлая, ароматная! И очень вкусная! Я предлагаю рецепт из нескольких ингредиентов, который удается всегда непревзойденно!» — отметила блогерша.
Ингредиенты: (на форму 36*27)
Мука — 600 г
Дрожжи — 25 живые (10 сухие)
Соль — 10 г
Сахар — 10 г
Оливковое масло — 20 мл.
Теплая вода — 450 мл.
Начинка:
Помидоры черри — 200 г
Оливки — 150 г
Сыр — 150 г
Базилик
Оливковое масло для смазки — 20 г
Приготовление:
Дрожжи перетереть с сахаром, добавить теплую воду и перемешать.
Добавить соль, муку, растительное масло и замешать жидкое тесто.
Оставить тесто в тепле на час.
Форму для выпечки смазать растительным маслом и выложить в нее тесто.
Оставить тесто на 10 минут, затем сделать в нем вмятины, в которые выложить помидоры, оливки, зелень и сыр.
Выпекать фокаччу при температуре 230 градусов примерно 30 минут.
Выпечка получается вкусной и ароматной.
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