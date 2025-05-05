Баскский пирог с вишней: отличный рецепт для вечернего чаепития на природе

Если вас напрягает дождливая погода и хочется, чтобы скорее наступило по-настоящему теплое лето, поднимите себе настроение с помощью вкусного пирога с вишнями. Недавно один такой рецепт воспроизвела фудблогер Екатерина Тарасенко.

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Баскский пирог — это закрытый пирог с заварным кремом, родом из солнечной Испании. Сначала он готовился из рассыпчатого песочного теста и начинки в виде черешни, затем начали добавлять заварной крем. Однако блогер несколько модифицировала известный рецепт, заменив черешню вишней, а для большего аромата добавила в тесто и в крем цедру мандарина.

Пирог получился красивый, ароматный, с ванильно-цитрусовой ноткой, и отлично дополнит вечернее чаепитие.

Ингредиенты

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Крем:

молоко — 300 мл;

яйцо — 1 шт;

сахар — 60 г;

крахмал кукурузный — 20 г;

ванилин;

масло сливочное — 25 г.

Тесто:

яйцо — 1 шт (дополнительно понадобится желток для смазывания пирога сверху);

соль — 0.5 ч. л;

цедра;

сок или вода — 2 ст. л;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 7 г;

сахарная пудра — 100 г;

ванилин;

масло сливочное — 180 г.

Начинка :

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вишня — 250 г;

сахар — 50−70 г;

крахмал кукурузный — 13 г.

Приготовление

Шаг 1. Сварите ванильный крем. Для этого молоко доведите до кипения, прогрейте. Отдельно смешайте сырое целое яйцо (или 2 желтка) с обычным сахарным сахаром и ванильным. В конце добавьте также кукурузный крахмал и все хорошо смешайте, чтобы не было комочков. Постепенно, не торопясь, добавляйте горячее молоко, после чего всю массу верните на огонь и заварите.

Шаг 2. Как только крем приготовится, добавьте сливочное масло и перелейте в другую емкость, которую следует охладить. Затем поставьте миску с кремом под пленкой в холодильник до полного охлаждения.

Шаг 3. Замороженную вишню (можно взять консервированную) смешайте с крахмалом и сахаром и проварите в течение нескольких минут и отставьте до полного охлаждения.

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Шаг 4. Приготовьте песочное тесто, добавив в него цедру, а также (по желанию) 2 столовые ложки свежего сока. Тесто должно получиться не дубовое и не мягкое, а нечто среднее. Главное не месите его долго. Готовое тесто разделите на большую и меньшую части (низ и верхушка пирога).

Шаг 5. Выложите большую часть в форму, хорошо распределите, сделайте бортики и поставьте в холодильник для стабилизации.

Шаг 6. Включите духовой шкаф, выставьте температуру 180 градусов (режим «вверх-низ»).

Шаг 7. Через 5 минут достаньте тесто из холодильника, выложите на дно формы вишню, затем крем (его следует хорошо взбить венчиком или с помощью блендера) и накройте меньшим пластом теста.

Шаг 8. Смажьте верхушку пирога желтком с добавлением ложки молока, дайте подсохнуть и сделайте узор.

Шаг 9. Поставьте пирог в духовой шкаф на 30−40 минут.

Шаг 10. После выпечки дайте остыть и храните в холодильнике (если что-то останется после первого угощения самых родных).

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