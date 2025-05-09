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Сделал СБУ одним из ключевых элементов Сил Обороны: эксперт о присвоении Малюку звания Герой Украины
Василий Малюк сделал СБУ одним из ключевых элементов Сил Безопасности и Обороны. Поэтому получение звания Герой Украины — заслуженное признание эффективности Службы и ее результатов. Так политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал присвоение главе СБУ высокой государственной награды.
Эксперт подчеркивает, что Малюк возглавил Службу в наиболее сложный период ее истории. «Все, кто знает, в каком состоянии он принимал Службу в июле 22-го, и как, в короткие сроки, смог сделать из нее один из ключевых элементов Сил Обороны, согласны с логичностью этого награждения. Он сделал из СБУ современную спецслужбу военного времени, опыт которой сейчас изучают другие спецслужбы мира», — пишет политолог.
Голобуцкий считает, что Малюк смог быстро и квалифицированно перестроить работу СБУ во время войны. «В СБУ сегодня самый высокий уровень доверия общества среди всех правоохранительных органов, который к тому же является рекордным за все годы Независимости. Служба наравне со всеми Силами обороны уничтожает российскую армию на наиболее горячих направлениях фронта. И вместе с тем противодействует терроризму внутри страны и очищает общество от кротов и предателей», — акцентирует политолог.
«Малюк организовал системную ликвидацию военных преступников и предателей, помогающих рф. Некоторых СБУ достала даже в москве. Именно Малюк с коллегами разрабатывал две блестящие спецоперации с ударами по Крымскому мосту. Кроме того, после спецопераций Службы, поражены десятки кораблей рф в Черном море, нанесены удары по многим НПЗ и вооруженным складам. Причем каждый раз находятся новые технологические решения, шокирующие врага», — резюмирует эксперт.
Напомним, ранее стало известно, что главе СБУ Василию Малюку указом Президента присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая звезда». «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу», — говорится в указе.
Добавим, что разработанные в СБУ уникальные морские дроны, которые повредили Крымский мост, уничтожали российские корабли и поражали другие цели врага, назвали SeaBaby, то есть «Морской малюк».
Фото: СБУ8
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