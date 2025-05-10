Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил на Лондонской конференции по вопросам безопасности и заявил, что архитектура безопасности в Европе невозможна без Украины, которая знает, как сдерживать россию.

«Запад не может позволить себе, чтобы Украина проиграла битву с врагами, которые хотят ее уничтожить. Потому что именно Украина — преграда для нового мирового порядка в Европе, — пишет Валерий Залужный, ранее рассказывавший о штаб-квартире в Германии, где планировались операции против оккупационных войск, на своей странице в соцсетях. — А дальше — надо строить абсолютно новую архитектуру безопасности в Европе. И этот союз без Украины невозможен. Потому что у нас самая большая армия на континенте, которая знает, как сдерживать россию.

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Поэтому следует объединяться и совместно работать в направлении передовых технологий, усиления производственных возможностей и консолидации ресурсов. Именно это приведет нас к технологическому преимуществу и, как следствие, даст гарантии собственной безопасности.

Контроль за критическими ресурсами и технологиями станет вопросом нашего выживания. Образование и наука — наилучшей инвестицией. А инновационный потенциал — новым ключевым конкурентным преимуществом будущего".

Фото из соцсетей

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