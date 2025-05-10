В рф приняли на вооружение копию украинской техники: разработчик связан с ЧВК «Вагнер»

Оккупанты получают танки и другую новую технику. Причем ее разработчик, оказывается, часто просто копирует более удачную технику ВСУ и связан с печально известной ЧВК «Вагнер».

ВІДЕО ДНЯ

Так, российская компания AVD поставила партию новых бронемашин «Ладога», о чем сообщает портал «Милитарный». Как уточняет СМИ, компания была создана в Санкт-Петербурге лицами, связанными с Евгением Пригожиным (бывшим лидером ЧВК «Вагнер»), для которых изготавливалась бронемашина «Чекан».

Этот автомобиль предназначен для перевозки грузов и личного состава. Для защиты от дронов их оснащают система радиоэлектронной борьбы. Уровень защиты машины заявлен по второму уровню стандарта STANAG 4569. Объемный корпус изготовлен из брони, способной оградить экипаж от шаров калибра до 7,62 мм.

Российская «Ладога»

РЕКЛАМА

Машина оснащена тремя дверями, пуленепробиваемым стеклом и бронированным капотом для защиты двигателя.

«Ладога» имеет массу 7 тонн и способна транспортировать до 13 человек. На бронемашине установлен дизельный двигатель ЯМЗ-5347 мощностью 215 л.

Как утверждает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, «Ладога» является по сути копией украинского KrAZ Shrek, на базе КрАЗ-5233ВЕ, выпускаемого с 2014 года.

РЕКЛАМА

Украинский KrAZ Shrek

И так рф делает уже не первый раз.

Эксперт привел примеры этого — установку противокумулятивных решёток на российских Т-90 «Прорыв» и БТР-82АТ по примеру украинских БТР-4, адаптацию МиГ-29 для применения управляемых бомб и ракет класса «воздух-поверхность», впервые сделанную Украиной.

«Или ещё пример, на Международном военно-морском салоне МВМС-2019 в Санкт-Петербурге был представлен береговой противокорабельный ракетный комплекс „Рубеж-МЭ“, концепция которого один в один была слизана с украинского ПКРК „Нептун“. Презентованная в 2020-м году российская бронемашина „Стрела“, производства ООО „Военно-промышленная компания“, ставшая копией украинских KRAZ Cobra и KRAZ Cougar», — подчеркнул эксперт.

РЕКЛАМА

Тем временем ВСУ уничтожили первую северокорейскую РСЗО М1991, которая превосходит многие российские образцы.

223

Читайте нас в Facebook