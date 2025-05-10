«Ошибки — это нормально»: как водителям-новичкам преодолеть"боязнь вождения" и какой автомобиль предпочесть

Автоэксперты, ранее рассказавшие, зачем опытные водители съедают дольку лимона перед дальней дорогой, рассказали, как преодолеть страх вождения, неуверенность, панику в сложных ситуациях на дороге и боязнь ошибиться, пишет Твоя МАШИНА.

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Они советуют не откладывать практику, так как регулярность — это залог успеха. Страх усиливается в отсутствие практики. Если страшно, нужно ездить на простых и знакомых маршрутах. Лучше всего — ездить с опытным пассажиром.

Помните, что ошибки — это нормально. Ваша задача — учиться на ошибках. Чем больше практики — тем меньше будет нервов и проблем.

Тренируйтесь на пустых площадках. Отработка парковки, перестроения и старта на подъёме будет гораздо эффективнее на свободной площадке. Попробуйте тренироваться на большой парковке возле торгового центра в утренние часы — там меньше машин, а значит, больше спокойствия и концентрации.

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Также не забывайте про зеркала и дистанцию. Новички часто фокусируются только на дороге впереди, забывая о пространстве вокруг. Между тем, регулярный взгляд в зеркала (каждые 5−10 секунд) помогает держать ситуацию под контролем. А безопасная дистанция — гарантия манёвренности и времени на реакцию.

Навигатор — это помощник, а не замена внимательности. Он подскажет маршрут и поможет избежать сложных развязок, но ваше внимание всегда должно быть на дороге. Если сбились с пути, не пытайтесь исправить ситуацию на ходу — лучше остановитесь в безопасном месте и уточните направление.

Спокойная обстановка — это залог концентрации. Для новичка важна комфортная атмосфера за рулём. Старайтесь не включать громкую музыку и избегайте отвлекающих факторов, например, разговоров по телефону. А вот лёгкая фоновая мелодия может наоборот помочь расслабиться и снизить напряжение.

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Если едете пассажиром с тем, кто хорошо водит, обратите внимание на его поведение. Как он реагирует на дорожные ситуации? Как выполняет повороты, парковку, перестроения? Такой анализ поможет вам быстрее освоить практику безопасного вождения.

Не переживайте, если кто-то недовольно посигналил или бросил неодобрительный взгляд. Каждый водитель когда-то был новичком, и ваша задача — не понравиться окружающим, а безопасно доехать до пункта назначения. И не стоит стесняться наклейки «У» — она всего лишь показывает, что вы учитесь.

Облегчить непростой процесс обучения водительскому мастерству можно, если правильно выбрать учебный автомобиль.

Важно, чтобы учебная машина была максимально дружественной к водителю и не создавала ему дополнительных технических сложностей — иначе начинающий водитель будет отвлекаться на второстепенные вещи вместо того чтобы отрабатывать навыки безопасного управления, пишет РБК-Украина.

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Так, лучше обучаться на автомобиле среднего размера — так называемого С-класса. Так у курсанта сформируется более универсальное ощущение габаритов и потом он сможет легко привыкнуть как к большей, так и к меньшей машине.

Выбор между автоматической и механической коробкой передач — одна из самых распространённых дилемм среди начинающих водителей. Сегодня можно сдавать экзамен на автомобиле с автоматической трансмиссией, но в правах появится отметка (код 78), которая ограничит возможность управления только машинами с «автоматом». Именно поэтому обучение на «механике» открывает больше возможностей: от мощных внедорожников до спорткаров и стильных купе.

Если есть выбор, отдавайте предпочтение не самой новой, а технически исправной машине. Так будет легче сосредоточиться на процессе обучения, а не бороться с неполадками, которые мешают формированию правильных навыков вождения.

Как писали «ФАКТЫ», ранее автоэксперты рассказали, зачем опытные автомобилисты кладут в салоне авто лавровый лист.

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