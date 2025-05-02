Что хочу, то и ворочу: Дженнифер Лопес до сих пор живет в особняке, который Бен Аффлек хочет продать

Дженнифер Лопес нечаянно призналась, что до сих пор живет в особняке в Бел-Эйр стоимостью 60 миллионов долларов, который она делила со своим бывшим мужем Беном Аффлеком. Об этом стало известно благодаря простому селфи, опубликованному в ее Instagram и на X, сделанному из ванной комнаты роскошного дома, пишет Магса.

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Хотя она прямо не упомянула об этом месте, детали, видимые на изображении, такие как белые молдинги и светлые деревянные полы, точно соответствуют особенностям дома, который пара приобрела чуть более чем за 60 миллионов долларов и который до сих пор продается с июля 2024 года.

На другом фото, недавно опубликованном в аккаунте Дженнифер, видно зажженный камин, журнальный столик, украшенный книгами и печеньем, и теплую, домашнюю атмосферу, что еще больше усиливает подозрение, что Джей Ло до сих пор живет в доме, хотя Аффлек, как сообщается, стремится его продать. По данным источников, близких к паре, Аффлек хочет избавиться от недвижимости как можно скорее, даже если это означает снижение цены. Лопес, напротив, предпочитает сохранить текущую стоимость, считая, что они могут получить за него больше денег, хотя отсутствие спроса на рынке элитной недвижимости может этому помешать.

В особняке 12 спален, 24 ванные комнаты, бассейн, полноценный тренажерный зал, домашний кинотеатр, массажный кабинет, спортивные площадки и несколько пристроек, включая гостевые дома и охрану. Он также требует высоких затрат на обслуживание и ежегодного страхования около 500 000 долларов, что усугубляется риском лесных пожаров в Калифорнии.

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Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес удалось преодолеть прошлые трудности.

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