Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 12 по 18 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 10 мая 2025 года. Этот день может стать поворотным моментом для многих знаков зодиака, пишет slovofraza.com.

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Карты советуют внимательно отнестись к знакам судьбы, не игнорировать интуицию и быть открытыми переменам.

КОЗЕРОГ — Король Жезлов

Козероги почувствуют прилив вдохновения и энергии. Вы точно знаете, чего хотите, но не забывайте о других. Важно учитывать интересы команды и близких. День благоприятен для презентаций и переговоров. Используйте свою силу с умом, избегая диктата. Вы способны не только управлять, но и вдохновлять.

ВОДОЛЕЙ — Четвёрка Жезлов

Водолеям стоит отдохнуть и провести время с близкими. Это день для укрепления отношений и восстановления гармонии в семье. Приятные встречи и важные разговоры сделают день ценным. Просто будьте собой.

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РЫБЫ — Башня

Рыбы столкнутся с резким поворотом событий, который разрушит старые схемы. Не цепляйтесь за уходящее — это освобождает место для нового. Будьте гибкими, и со временем поблагодарите этот момент за честность.

ОВЕН — Семёрка Денариев

Овны могут задуматься о прошлом, особенно о неудачах. Это подталкивает к внутреннему росту. Прислушайтесь к близким, возможно, кто-то хочет сказать что-то важное. Это день для переосмысления приоритетов.

ТЕЛЕЦ — Десятка Мечей

Тельцы могут столкнуться с критикой, потерей уверенности и разрушением иллюзий. Это конец этапа и начало нового, хотя свет в конце туннеля пока не виден. Сохраните самообладание и не вступайте в конфликты. Всё, что рушится, освобождает место для нового.

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БЛИЗНЕЦЫ — Паж Денариев

Для Близнецов день обещает новые возможности, особенно в материальной сфере. Возможно, вы получите неожиданный доход или предложение. Будьте внимательны к мелким деталям, и не спешите с тратами. Это время для шагов в обучении или инвестициях.

РАК — Рыцарь Денариев

Ракам предстоит столкнуться с рутиной. Это может быть утомительно, и вы рискуете перегореть. Будьте гибкими и позволяйте себе немного спонтанности. Маленькие радости сделают день ярче.

ЛЕВ — Верховная Жрица

Львы находятся в поиске ясности. Ваша интуиция сильна, но вы не всегда ей доверяете. Этот день лучше провести в наблюдении и тишине, избегая манипуляций. Храните свои тайны и прислушивайтесь к чужим словам.

ДЕВА — Девятка Кубков

Девам день принесёт внутреннее удовлетворение, если не спешить и дать себе отдых. Возможны приятные моменты, но не забывайте о важных деталях. Наслаждайтесь моментом, но не будьте самодовольными.

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ВЕСЫ — Десятка Денариев

Весам стоит обратить внимание на дом и семью. Это подходящее время для укрепления отношений и восстановления традиций. Финансовые вопросы могут стать важными — проявите заботу и щедрость.

СКОРПИОН — Императрица

Скорпионы начнут плодотворный период. Всё, что вы начали, начинает приносить плоды. Проявите терпение и заботу к близким. Женская энергия дня особенно сильна — доверьтесь своим чувствам.

СТРЕЛЕЦ — Верховный Жрец

Стрельцам предстоит день мудрости и внутренней опоры. Это подходящее время для общения с наставниками и изучения философии. Примите спокойствие, не чувствуя вины за отстранение от мира.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на 5−11 мая 2025 года. А известный мольфар составил Таро-прогноз на этот период.

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