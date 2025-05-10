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Тельцам — «Десятка Мечей» и конец иллюзий, Стрельцам — «Верховный Жрец» и мудрость: Таро-прогноз на 11 мая
Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 12 по 18 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 10 мая 2025 года. Этот день может стать поворотным моментом для многих знаков зодиака, пишет slovofraza.com.
Карты советуют внимательно отнестись к знакам судьбы, не игнорировать интуицию и быть открытыми переменам.
КОЗЕРОГ — Король Жезлов
Козероги почувствуют прилив вдохновения и энергии. Вы точно знаете, чего хотите, но не забывайте о других. Важно учитывать интересы команды и близких. День благоприятен для презентаций и переговоров. Используйте свою силу с умом, избегая диктата. Вы способны не только управлять, но и вдохновлять.
ВОДОЛЕЙ — Четвёрка Жезлов
Водолеям стоит отдохнуть и провести время с близкими. Это день для укрепления отношений и восстановления гармонии в семье. Приятные встречи и важные разговоры сделают день ценным. Просто будьте собой.
РЫБЫ — Башня
Рыбы столкнутся с резким поворотом событий, который разрушит старые схемы. Не цепляйтесь за уходящее — это освобождает место для нового. Будьте гибкими, и со временем поблагодарите этот момент за честность.
ОВЕН — Семёрка Денариев
Овны могут задуматься о прошлом, особенно о неудачах. Это подталкивает к внутреннему росту. Прислушайтесь к близким, возможно, кто-то хочет сказать что-то важное. Это день для переосмысления приоритетов.
ТЕЛЕЦ — Десятка Мечей
Тельцы могут столкнуться с критикой, потерей уверенности и разрушением иллюзий. Это конец этапа и начало нового, хотя свет в конце туннеля пока не виден. Сохраните самообладание и не вступайте в конфликты. Всё, что рушится, освобождает место для нового.
БЛИЗНЕЦЫ — Паж Денариев
Для Близнецов день обещает новые возможности, особенно в материальной сфере. Возможно, вы получите неожиданный доход или предложение. Будьте внимательны к мелким деталям, и не спешите с тратами. Это время для шагов в обучении или инвестициях.
РАК — Рыцарь Денариев
Ракам предстоит столкнуться с рутиной. Это может быть утомительно, и вы рискуете перегореть. Будьте гибкими и позволяйте себе немного спонтанности. Маленькие радости сделают день ярче.
ЛЕВ — Верховная Жрица
Львы находятся в поиске ясности. Ваша интуиция сильна, но вы не всегда ей доверяете. Этот день лучше провести в наблюдении и тишине, избегая манипуляций. Храните свои тайны и прислушивайтесь к чужим словам.
ДЕВА — Девятка Кубков
Девам день принесёт внутреннее удовлетворение, если не спешить и дать себе отдых. Возможны приятные моменты, но не забывайте о важных деталях. Наслаждайтесь моментом, но не будьте самодовольными.
ВЕСЫ — Десятка Денариев
Весам стоит обратить внимание на дом и семью. Это подходящее время для укрепления отношений и восстановления традиций. Финансовые вопросы могут стать важными — проявите заботу и щедрость.
СКОРПИОН — Императрица
Скорпионы начнут плодотворный период. Всё, что вы начали, начинает приносить плоды. Проявите терпение и заботу к близким. Женская энергия дня особенно сильна — доверьтесь своим чувствам.
СТРЕЛЕЦ — Верховный Жрец
Стрельцам предстоит день мудрости и внутренней опоры. Это подходящее время для общения с наставниками и изучения философии. Примите спокойствие, не чувствуя вины за отстранение от мира.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на 5−11 мая 2025 года. А известный мольфар составил Таро-прогноз на этот период.2069
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