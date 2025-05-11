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Пусть знает Бекхэмов: сыновья Дэвида и Виктории затроллили в сети жену старшего брата Николу Пельтц
Недоразумение между женой Бруклина Бекхэма, Николой Пельтц и старшими Бекхэмами продолжается. В сети обсуждают недавнюю публичную переписку братьев Бруклина — 22-летнего Ромео и 20-летнего Круза.
Об этом пишут зарубежные СМИ.
Недавно Ромео опубликовал в Instagram слайд-шоу с фотографиями, а Круз оставил под постом оставил комментарий: «Так красиво, Ромео!».
Ранее Никола Пельтц также прокомментировала фотографии бывшей девушки Ромео, Миа Реган.
Поклонники семейства Бекхэм считали, что Круз намеренно задел Николу, и позже убедились в своей правоте, когда Ромео ответил брату с помощью эмодзи с улыбками.
Напомним, что отношения 30-летней Николы Пельтц с семьей ее мужа изначально были непростыми. Конфликт начался еще во время подготовки к свадьбе — девушка отказалась идти к алтарю в платье бренда Victoria Beckham. Кроме того, по слухам, она считала, что ее будущая свекровь слишком вмешивается в процесс подготовки к торжествам.
В свою очередь Дэвид и Виктория были очень недовольны тем, что их невестка вынесла этот конфликт на публику.
Некоторое время Бруклин практически не общался с родителями, встав на сторону жены. Позже все помирились. Виктория и Никола даже начали публиковать общие видео и фотографии, убеждая всех, что стали подругами.
Однако недавно 26-летний Бруклин и его супруга снова перестали контактировать с родственниками из Великобритании. Старший сын Дэвида и Виктории даже пропустил празднование 50-летия отца.
Причина раздора пока остается загадкой для общественности. СМИ только пишут, что Никола считает Дэвида и Викторию «токсичными». Инсайдеры рассказывают, что Виктория очень тяжело переживает ситуацию и даже страдает бессонницей.
Напомним, Дэвиду Бекхэму 2 мая исполнилось 50 лет. Свой юбилей он праздновал несколько дней в разных странах.573
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