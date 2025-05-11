Поможет белый уксус: как правильно очищать унитаз

Несмотря на то, что в интернете много советов по уборке от блогеров, подавляющее большинство хозяек моют унитаз неправильно, и одна из его частей остается грязной годами.



В этом уверена эксперт по уборке Мелисса.



«Большинство из нас сосредотачивается на чистке чаши и сиденья, но настоящая грязевая ловушка прячется немного выше — в бачке. Именно туда вы почти никогда не заглядываете. А зря. Ведь если не ухаживать за этой частью, ни одна уборка не сделает туалет действительно чистым», — говорит она.

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По словам эксперта, мы привыкли использовать уксус на кухне, в ванной и даже для стирки. Но одна из самых мощных его ролей — дезинфекция унитаза. Причем не чаши, а именно внутренностей — того резервуара, который наполняется водой для смыва. Там скапливаются накипь, ржавчина, плесень и минеральные отложения, незаметные снаружи, но способные испортить не только вид, но и работу сантехники.



Поможет в этом белый уксус. Это спиртовой раствор 10% концентрации, не окрашенный и без ароматизаторов. Он отлично разъедает солевые отложения, дезинфицирует, убивает микробы и при этом абсолютно безопасен для окружающей среды и сантехники. Стоит он копейки. Этим средством пользовались еще наши бабушки, и он до сих пор работает лучше большинства современных очистителей.

Для глубокой очистки бачка понадобятся резиновые перчатки, уксус (1 литр), губка и ершик.

В бачок с водой влить литр уксуса и оставить на ночь. За это время уксус растворит грязь, известковый налет, убьет бактерии и устранит неприятный запах.

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Утром просто нужно смыть воду. Весь налет уйдет вместе с ней.

Также напомним о способе чистки унитаза с помощью фольги.

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