Эффективно задушить: полковник объяснил, почему путину нужна Одесса

Полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант убежден, что угроза наступления россиян на Одессу, которую оккупанты атакуют практически каждый день, будет оставаться всегда. И она реализуется тогда, когда этого ожидают меньше всего, сообщает espreso.tv.

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«Соглашаюсь, что кремль не отказался от реализации своего стратегического плана на юге. Стратегия россии в том, что она стремится не столько к территориальному продвижению, сколько к контролю над Украиной. россии не нужно доходить до Львова, цель в другом», — считает Глен Грант.

По мнению эксперта, оккупантам необходим рычаг влияния, поэтому ключевым элементом этого является Одесса.

«Если россии удастся захватить Одессу, она сможет эффективно задушить Украину — финансово, экономически и политически», — пояснил он.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что путину нужна вся Украина, однако «россия не должна сохранить за собой ни одного оккупированного клочка украинской земли».

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