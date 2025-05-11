- 11.05 22:27 Этот предмет на кухне облегчит вам жизнь: некоторые нюансы вас удивят
- 11.05 21:59 Очень вкусный крем-суп: без сливок и жарки овощей
- 11.05 21:30 Поклонники Тейлор Свифт имеют шанс пожить в ее доме
- 11.05 21:01 Любит калий и не против полива: как ухаживать за смородиной, чтобы получать хорошие урожаи
- 11.05 20:35 Отдал 10 лет защите страны: на Сумщине погиб воин с Черниговщины
- 11.05 20:09 Арахисовые кексы в шоколаде: дети будут в восторге от этой вкуснятины
- 11.05 20:03 Чемпионат Украины по футболу, 28-й тур, 9 — 12 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.05 19:54 Овнам — «Верховная Жрица», Ракам — «Девятка Пентаклей, а «Рыбам» — «Звезда»: Таро-прогноз и советы карт на 12 мая
- 11.05 19:46 Эффективно задушить: полковник объяснил, почему путину нужна Одесса
- 11.05 19:26 Никогда не делайте так — можете потерять половину урожая: аграрий рассказал, какой пасынок на томатах никогда нельзя удалять
- 11.05 19:19 «Барселона» — «Реал»: видеообзор невероятного матча с хет-триком и семью голами
- 11.05 18:52 Поможет белый уксус: как правильно очищать унитаз
Овнам — «Верховная Жрица», Ракам — «Девятка Пентаклей, а «Рыбам» — «Звезда»: Таро-прогноз и советы карт на 12 мая
Известные астрологи, а также мольфар Макс Гордеев уверены, что уже завтра, 12 мая, у представителей шести знаков зодиака начнется новая жизнь.
А что думают на этот счет знатоки Таро, пишет сайт с гороскопами.
Овен — «Верховная Жрица»
Овнам следует прислушиваться к интуиции, особенно в общении с близкими. Доверьтесь своим ощущениям, они вас не подведут. Также следует проявить эмпатию и поддержать человека.
Советы карт — Не отказывайтесь приходить людям на помощь — это может изменить ход событий в будущем.
Телец — «Восьмерка Мечей»
Для Тельцов существует риск недоразумения и открытых конфликтов. Не пытайтесь решить все проблемы наедине. Избегайте резких слов, особенно в близком окружении. Старайтесь быть гибкими и не сопротивляйтесь изменениям.
Советы карт — Доверяйте только проверенным людям и не принимайте быстрые решения.
Близнецы — «Пятерка Мечей»
Близнецам важно не поддаваться на провокации и не ввязываться в чужие конфликты. Лучше сконцентрироваться на личных целях, действуйте последовательно и вдумчиво и рассчитывайте на себя.
Советы карт — Ваше упорство окупится, если вы останетесь честными перед собой.
Рак — «Девятка Пентаклей»
У Раков будет удачный день для наведения порядка в доме, анализа бюджета или решения задач, связанных с имуществом. Не бойтесь нестандартных подходов. Однако важно не брать на себя лишнее.
Советы карт — Просите помощи, но делайте это обоснованно.
Лев — «Отшельник»
Львам нужно что-то переосмыслить или сделать внутренний выбор. Карта советует не спешить с выводами и никому не открывать свои замыслы раньше времени. Не исключено, что вы получите важное озарение, если останетесь в тишине.
Советы карт — Будет хорошо, если вы позволите себе сделать паузу.
Дева — «Сила»
Девы могут столкнуться с сопротивлением, но карта указывает, что есть все ресурсы, чтобы справиться. Важно действовать без давления и агрессии. Используйте внутреннюю энергию для реализации старых планов.
Советы карт — Стоит прислушиваться к себе: интуиция подскажет правильный путь.
Весы — «Умеренность»
Весам следует найти баланс между делами и отдыхом. Важно найти золотую середину и быть умеренными во всем: в питании, словах, действиях. Если удастся сохранить равновесие, день пройдет спокойно и даже гармонично.
Советы карт — Следует обратить внимание на знаки судьбы, особенно если вы думаете о новом этапе в жизни.
Скорпион — «Четверка жезлов»
Скорпионов могут ждать приятные события. День идеально подходит для завершения дел, особенно начатых в прошлом. День благоприятен для налаживания отношений и укрепления доверия.
Советы карт — Завтра не стоит отказываться от приглашений: случайный разговор может обернуться началом чего-то важного.
Стрелец — «Паж Жезлов»
Стрельцам следует быть открытыми к новым идеям и возможностям. День способствует началу небольших, но перспективных дел, особенно если они связаны с саморазвитием. Не бойтесь быть любознательными.
Советы карт — Обратите внимание на свое физическое состояние.
Козерог — «Двойка Кубков»
У Козерогов новый этап в отношениях. Завтра у вас возможны как приятные моменты, так и непростые признания, поэтому важно сохранять спокойствие. Избегайте перегрузок и переноса старых конфликтов в дела.
Советы карт — Следите за эмоциональным состоянием, не берите на себя лишнего.
Водолей — «Семерка Кубков»
Водолеи могут столкнуться с избыточным количеством идей или предложений. Не поддавайтесь иллюзиям. Лучше избегать спонтанных покупок или решений, особенно если они связаны с другими людьми.
Советы карт — Не стоит отказываться от общения: случайный контакт может дать ценную подсказку.
Рыбы — «Звезда»
Рыбам завтра следует придерживаться плана, даже если все кажется медленным, а путь к цели может быть извилистым. Важно быть сдержанными и не поддаваться провокациям. Ваша изобретательность и дипломатия помогут преодолеть даже самые непростые ситуации.
Советы карт — Не перегружайте себя делами, лучше сосредоточьтесь на одном, но важном направлении.
А что обещают карты Таро на следующей неделе, говорится в видео.
Восточный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 12−18 мая читайте на сайте «ФАКТОВ».4751
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами