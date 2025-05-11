Овнам — «Верховная Жрица», Ракам — «Девятка Пентаклей, а «Рыбам» — «Звезда»: Таро-прогноз и советы карт на 12 мая

Известные астрологи, а также мольфар Макс Гордеев уверены, что уже завтра, 12 мая, у представителей шести знаков зодиака начнется новая жизнь.



А что думают на этот счет знатоки Таро, пишет сайт с гороскопами.

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Овен — «Верховная Жрица»

Овнам следует прислушиваться к интуиции, особенно в общении с близкими. Доверьтесь своим ощущениям, они вас не подведут. Также следует проявить эмпатию и поддержать человека.

Советы карт — Не отказывайтесь приходить людям на помощь — это может изменить ход событий в будущем.

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Телец — «Восьмерка Мечей»

Для Тельцов существует риск недоразумения и открытых конфликтов. Не пытайтесь решить все проблемы наедине. Избегайте резких слов, особенно в близком окружении. Старайтесь быть гибкими и не сопротивляйтесь изменениям.

Советы карт — Доверяйте только проверенным людям и не принимайте быстрые решения.

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Близнецы — «Пятерка Мечей»

Близнецам важно не поддаваться на провокации и не ввязываться в чужие конфликты. Лучше сконцентрироваться на личных целях, действуйте последовательно и вдумчиво и рассчитывайте на себя.

Советы карт — Ваше упорство окупится, если вы останетесь честными перед собой.

Рак — «Девятка Пентаклей»

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У Раков будет удачный день для наведения порядка в доме, анализа бюджета или решения задач, связанных с имуществом. Не бойтесь нестандартных подходов. Однако важно не брать на себя лишнее.

Советы карт — Просите помощи, но делайте это обоснованно.

Лев — «Отшельник»

Львам нужно что-то переосмыслить или сделать внутренний выбор. Карта советует не спешить с выводами и никому не открывать свои замыслы раньше времени. Не исключено, что вы получите важное озарение, если останетесь в тишине.

Советы карт — Будет хорошо, если вы позволите себе сделать паузу.

Дева — «Сила»

Девы могут столкнуться с сопротивлением, но карта указывает, что есть все ресурсы, чтобы справиться. Важно действовать без давления и агрессии. Используйте внутреннюю энергию для реализации старых планов.

Советы карт — Стоит прислушиваться к себе: интуиция подскажет правильный путь.

Весы — «Умеренность»

Весам следует найти баланс между делами и отдыхом. Важно найти золотую середину и быть умеренными во всем: в питании, словах, действиях. Если удастся сохранить равновесие, день пройдет спокойно и даже гармонично.

Советы карт — Следует обратить внимание на знаки судьбы, особенно если вы думаете о новом этапе в жизни.

Скорпион — «Четверка жезлов»

Скорпионов могут ждать приятные события. День идеально подходит для завершения дел, особенно начатых в прошлом. День благоприятен для налаживания отношений и укрепления доверия.

Советы карт — Завтра не стоит отказываться от приглашений: случайный разговор может обернуться началом чего-то важного.

Стрелец — «Паж Жезлов»

Стрельцам следует быть открытыми к новым идеям и возможностям. День способствует началу небольших, но перспективных дел, особенно если они связаны с саморазвитием. Не бойтесь быть любознательными.

Советы карт — Обратите внимание на свое физическое состояние.

Козерог — «Двойка Кубков»

У Козерогов новый этап в отношениях. Завтра у вас возможны как приятные моменты, так и непростые признания, поэтому важно сохранять спокойствие. Избегайте перегрузок и переноса старых конфликтов в дела.

Советы карт — Следите за эмоциональным состоянием, не берите на себя лишнего.

Водолей — «Семерка Кубков»

Водолеи могут столкнуться с избыточным количеством идей или предложений. Не поддавайтесь иллюзиям. Лучше избегать спонтанных покупок или решений, особенно если они связаны с другими людьми.

Советы карт — Не стоит отказываться от общения: случайный контакт может дать ценную подсказку.

Рыбы — «Звезда»

Рыбам завтра следует придерживаться плана, даже если все кажется медленным, а путь к цели может быть извилистым. Важно быть сдержанными и не поддаваться провокациям. Ваша изобретательность и дипломатия помогут преодолеть даже самые непростые ситуации.

Советы карт — Не перегружайте себя делами, лучше сосредоточьтесь на одном, но важном направлении.

А что обещают карты Таро на следующей неделе, говорится в видео.

Восточный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 12−18 мая читайте на сайте «ФАКТОВ».

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