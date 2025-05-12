Турция готова взять обязательства по наблюдению за возможным прекращением огня в Украине, — СМИ

С заявлением о готовности Турции взять на себя обязательства по наблюдению за возможным прекращением огня в Украине выступил министр иностранных дел во время телефонного разговора с «коалицией решительных» партнеров Киева, сообщил источник в министерстве иностранных дел Турции, пишет Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Польши и Украины встретились в Киеве в субботу. Они договорились о безусловном 30-дневном прекращении огня 12 мая при поддержке президента США Дональда Трампа, угрожая путину новыми санкциями, если он не выполнит его.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан присоединился к коалиции и подчеркнул преданность Турции территориальной целостности Украины, сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции, который пожелал остаться анонимным.

Фидан выразил поддержку Анкарой усилий по безусловному прекращению огня и добавил, что Турция готова взять на себя обязанность наблюдать за прекращением огня в Украине, если оно будет установлено.

РЕКЛАМА

Турция поддерживает дружеские связи как с Киевом, так и с москвой с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Она выразила поддержку территориальной целостности Украины и предоставила ей военную помощь, одновременно выступая против санкций против россии.

Напомним, что путин отверг предложенное Украиной и ее союзниками большое перемирие с 12 мая.

РЕКЛАМА

122

Читайте нас в Facebook