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Турция готова взять обязательства по наблюдению за возможным прекращением огня в Украине, — СМИ
С заявлением о готовности Турции взять на себя обязательства по наблюдению за возможным прекращением огня в Украине выступил министр иностранных дел во время телефонного разговора с «коалицией решительных» партнеров Киева, сообщил источник в министерстве иностранных дел Турции, пишет Reuters.
Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Польши и Украины встретились в Киеве в субботу. Они договорились о безусловном 30-дневном прекращении огня 12 мая при поддержке президента США Дональда Трампа, угрожая путину новыми санкциями, если он не выполнит его.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан присоединился к коалиции и подчеркнул преданность Турции территориальной целостности Украины, сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции, который пожелал остаться анонимным.
Фидан выразил поддержку Анкарой усилий по безусловному прекращению огня и добавил, что Турция готова взять на себя обязанность наблюдать за прекращением огня в Украине, если оно будет установлено.
Турция поддерживает дружеские связи как с Киевом, так и с москвой с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Она выразила поддержку территориальной целостности Украины и предоставила ей военную помощь, одновременно выступая против санкций против россии.
Напомним, что путин отверг предложенное Украиной и ее союзниками большое перемирие с 12 мая.122
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