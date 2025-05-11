США и Европа завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня: что об этом известно

Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа россии они совместно введут против нее новые санкции, сообщил французский дипломатический источник изданию Reuters.

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Украина выразила готовность принять предложение США. россия в одностороннем порядке объявила трехдневное перемирие с 8 по 10 мая, оказавшееся фейком.

«У нас еще нет окончательного проекта, но надеемся, что сейчас мы находимся в точке сближения, — заявил дипломатический источник на условиях анонимности. — Что может произойти в ближайшие часы и дни, так это объявление о прекращении огня или на 30 дней, или на отдельных участках, что все еще обсуждается».

Франция, Великобритания и Германия в последние недели стремились к более тесной координации с Вашингтоном.

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Источник сообщил, что до сих пор продолжаются дискуссии о том, объявлять ли одностороннее прекращение огня, хотя в случае отказа против москвы будут введены новые американские и европейские санкции.

Тем временем стало известно, что путин отверг предложенное Украиной и ее союзниками большое перемирие с 12 мая. Вместо этого он хочет восстановить выгодные для россии так называемые стамбульские договоренности.

Фото: president.gov.ua

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