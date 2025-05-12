Для жены и дочери он был опорой: на Покровском направлении погиб воин с Днепропетровщины

Горькая весть всколыхнула Петриковскую громаду… 7 мая 2025 года оборвалась жизнь майора Алексея Комбарова. Ему было всего 38 … По словам земляков, он был примером бойца, который прошел сложный, но полный чести военный путь, сообщает поселковый совет.

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«Его мужество закалялось в рядах 25-й бригады, где он стоял на защите суверенитета страны. Затем была ответственная служба в РТЦК и СП, где его опыт и знания были неоценимыми. А в последнее время он снова стал в строй, мужественно сражаясь в составе 157-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении.

Родные и близкие молились, чтобы вражеские пули миновали Алексея. Однако, к сожалению, он погиб, защищая родную землю от врага в адском пламени боев возле села Владимировка Покровского района Донецкой области. За плечами отважного воина — любящая семья: жена и дочь, для которых он был опорой и надеждой.

Похоронили героя в селе Шульговка со всеми почестями.

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Ранее сообщалось, что враг нанес удар дроном по машине энергетиков.

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