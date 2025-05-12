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Приснился сон: сенсационные заявления Шакиры о сингле двадцатилетней давности
Шакира, которая поразила откровенностью, сделала сенсационные заявления об истории своего 20-летнего сингла Hips Don't Lie. Шакира призналась, что ей пришлось бороться за то, чтобы известный сингл позже был добавлен в ее альбом 2005 года Oral Fixation, Vol. 2, что казалось рискованным, но, как позже выяснилось, правильным шагом.
Обладательница премии «Грэмми» рассказала, что ее альбом уже был в продаже, когда ей пришла в голову идея сотрудничества с певцом Вайклефом Жаном.
Самое интересное то, что ей приснился сон о Вайклефе. На следующий день ее менеджер позвонил ей, чтобы сообщить шокирующую новость о том, что артист хочет с ней работать, пишет The News.
Это был сюрреалистический опыт для Шакиры. Она верила в песню и поэтому боролась за то, чтобы альбом отозвали и перевыпустили с этой песней.
Ранее сообщалось, что Шакира поддержала бизнес своего девятилетнего сына Саша.
Фото Getty Images113
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