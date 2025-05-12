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Клуб потребителей

Владельцев поврежденного обстрелами жилья хотят освободить от оплаты коммуналки

16:57 12 мая 2025
В Украине владельцы поврежденного жилья смогут не платить коммуналку

В Украине, где от обстрелов пострадали многие жилые дома, жители поврежденного или разрушенного в результате войны жилья смогут не платить за коммунальные услуги в непригодном для проживания доме. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады.

«Комитет энергетики и ЖКХ рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект (регистр. № 13155), предусматривающий: возможность не начислять плату за управление многоквартирным домом, если дом поврежден или разрушен (плату могут уменьшить или отменить по решению совладельцев); прекращение начисления платы за жилищную услугу (управление многоквартирным домом), если жилье не пригодно для пользования или уничтожено; ведение учета таких убытков для последующего перерасчета или компенсаций поставщикам услуг», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться этим правом, в случае одобрения закона нужно пройти официальное обследование жилья и получить соответствующий акт. Закон будет действовать во время военного положения и в течение года после его завершения.

Отметим, что на сегодняшний день более трех миллионов граждан Украины имеют поврежденное или разрушенное жилье в результате войны.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты рассказали, в каких случаях компенсацию за разрушенное жилье не дадут.

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