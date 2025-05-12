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Поливайте плодовые деревья только так — и получите урожай в двойном размере: советы опытных садоводов

18:12 12 мая 2025
Как правильно поливать плодовые деревья - Фото: dachnyk.ru

Опытные огородники рассказали, как и когда нужно поливать плодовые деревья, пишет Сусідка.

Они отмечают, что холодная вода вызывает у растений стресс, особенно у молодых саженцев: она замедляет рост и снижает устойчивость к болезням. Поэтому следует поливать только отстоянной, теплой водой из бочки. Так земля прогрета, и температурная разница не вредит корням.

Также после каждого полива нужно замульчировать землю вокруг растений. Сухое сено, солома, трава или даже кусок картона сохранят влагу в почве и не позволят солнцу быстро ее выпарить. Это еще и естественная защита от перегрева корней в жару.

Огородники также советуют после полива обязательно разрыхлить землю вокруг кустов и деревьев. Это сломает уплотненную корку, которая мешает влаге проникать вниз, и позволит воздуху дойти до корней.

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Деревья не надо поливать поверхностно, сделайте канавку вокруг ствола глубиной 10−15 см и заливайте воду именно туда. Так она попадет прямо к глубоким корням, не растекшись бесполезно по поверхности.

Садоводы также отмечают, что избыток воды опаснее засухи, ведь корни могут начать гнить.

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему растения не стоит поливать теплой водой, а также о том, как правильно поливать овощи на грядке.

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