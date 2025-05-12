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Умерла звезда «Бриллиантовой руки» и других фильмов Гайдая
В ноябре прошлого года ушла из жизни звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная, а недавно стало известно о смерти еще одной героини этого фильма Нины Гребешковой. Она умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов россии, сообщает BBC.
Напомним, что Гребешкова — вдова советского режиссера Леонида Гайдая. Известность ей принесли роли в фильмах «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82» и других.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Отец — Павел Александрович Гребешков, работал маляром; мать — Екатерина Ивановна Гребешкова, была портнихой. В 1954 году окончила ВГИК (мастерская Владимира Белокурова). В этом же году снялась у Ивана Пырьева в картине «Испытание верности». С 1954 по 1990 годы — актриса Театра-студии киноактера.
Отметим, что ранее Гребешкова дала эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».
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