Мир или санкции: Макрон поставил Кремль перед выбором

Президент Франции Эммануэль Макрон, который назвал недостаточным шагом предложение путина встретиться с президентом Украины в Стамбуле, заявил, что возобновит переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Как сообщает издание Le Figaro, причина в том, что американское и европейское предложение россии по безусловному 30-дневному прекращению огня действовало до 12 мая.

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«Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами. Рамки поставлены. Все понятно , — сказал он в кулуарах визита на объект франко-итальянской оптической группы EssilorLuxottica. — Сейчас мы все должны быть благоразумными».

По словам Макрона, кремль должен выбирать.

«Или россия настроена серьезно и хочет мира. Или это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций «, — сказал президент Франции.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал позицию путина по переговорам в Стамбуле, а спикер правительства Германии Стефан Корнелиус заявил, что России ждут санкции, если она не согласится на прекращение огня до конца 12 мая.

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