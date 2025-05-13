Как отмыть слайм с детской одежды и очистить очень грязную сковородку: советы от блогерш-красавиц

Украинские девушки-блогерши, которые посоветовали, как помолоть мясо так, чтобы кухня оставалась чистой, и избавиться от нагара на утюге, продолжают удивлять своими «изобретениями».



Так, очаровательная Диана посоветовала, как отстирать детскую одежду от слайма или «лизуна».

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«А сколько вещей ваши дети испортили слаймами и лизунами? — спросила Диана у читателей. — Я их просто ненавидела, пока не узнала один лайфак» , — поделилась блогерша.



Известно, что лизун и слайм могут прилипнуть к одежде, оставить на нем жирные пятна. Очищать следы следует с учетом типа материала, из которого сшита вещь.

Если же прилип и сам лизун, то можно просто поместить вещь в морозилку и выдержать 2−4 часа.

Самый быстрый метод, которым можно удалить пятна — с помощью уксуса и горячей воды, а также хозяйственного мыла.

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Нужно натереть небольшой кусок хозяйственного мыла на терке. Добавить немного теплой воды — должна получиться пастообразная масса.

Затем вещь оставляют в покое на 20−30 минут и можно стирать в теплой воде.

Еще одна блогерша Марта, временно живущая за границей, поэтому выслала свой совет на иностранном языке.

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По ее словам, один из эффективных методов очистки посуды от нагара — использование пищевой соды и уксуса. Этот метод хорошо работает, как внутри, так и снаружи посуды. Следует посыпать сухую поверхность сковороды пищевой содой и добавить небольшое количество уксуса. Это вызывает реакцию, которая поможет снять нагар с поверхности сковороды. Оставить смесь на несколько минут, затем потереть губкой или щеткой сковороду и промыть водой. Этот метод подходит для всех типов сковородок и является быстрым и простым способом удаления стойких пятен нагара.

Также можно почистить сковороду с помощью соды и кока-колы. Для этого сковороду нужно нагреть, посыпать содой, залить кока-колой и оставить на несколько минут. После этого губкой вытереть всю грязь.

Ранее украинские блогерши показали, как ускорить уборку дома.

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