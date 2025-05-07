Повлияет на мою личную жизнь: Тарас Цымбалюк признался, почему стал Холостяком

Романтическое реалити «Холостяк», которое объявило главного героя четырнадцатого сезона, продолжает отбор участниц. Известно, что девушки будут соревноваться за сердце популярного актера, звезды сериала «Спіймати Кайдаша» Тараса Цымбалюка. Съемки реалити пройдут летом, а осенью зрители уже увидят проект на экране.

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На своей странице в социальной сети Тарас Цымбалюк откровенно признался, почему согласился принять участие в романтическом шоу и надеется ли встретить на нем любовь. Актер честно ответил на вопросы своих поклонниц.

«Я вижу для себя этот проект — абсолютно новым телевизионным опытом, и, без преувеличения, новым вызовом, — написал Тарас. — Я не нахожусь в отношениях уже несколько месяцев, поэтому я могу органично на себя принять условия этой программы. Ну, и я действительно верю, что есть вероятность, что я там могу встретить человека, который по-новому повлияет на мою личную жизнь».

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Тарас выложил фотографии, на которых показывает свои тату, и признался, что не может их уже сосчитать.

«Штук 60−70 где-то», — написал актер.

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Он написал, что у него рост 193 сантиметра, а вес — 95 килограммов. На вопрос, какие девушки ему нравятся — блондинки или брюнетки, ответил, что главное — энергия.

«Конечно, меня, как и многих, привлекают красивые девушки, — добавил Тарас. — Как и большинство, сначала обращаю внимание на внешность, но это только первое, краткосрочное впечатление о девушке. Для меня главное — ее энергия».

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Ранее сеть нашла замену Тарасу Цымбалюку.

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