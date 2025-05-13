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Китай, Австралия, Япония, Южная Корея и Швейцария: ГУР назвал тех, кто помогает рф делать новую ракету «Бандероль»
В то время, как КНДР официально признает свое участие в войне против Украины, целый ряд дружественных к Украине стран участвует в создании новой российской ракеты. Речь идет о S8000 «Бандероль»
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, установлено, что разработчик ракеты — подсанкционное предприятие «кронштадт». Основным ее носителем является БпЛА «Орион» производства той же компании, также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.
Особенностью ракеты является ее способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), сохраняя при этом характерную траекторию полета крылатой ракеты. Сама «Бандероль» оснащена боевой частью массой до 150 кг, она способна преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива используется авиационный керосин.
В производстве ракеты зафиксировано использование иностранных компонентов, в частности:
- реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) — двигатель для авиамоделирования, продающийся даже через онлайн-площадки (ориентировочная стоимость на AliExpress — $ 16 тыс.);
- телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия, передающий информацию о состоянии ракеты в полете;
- инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;
- аккумуляторные батареи Murata (Япония);
- сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);
- помехозащищенная CRP-антенна Комета-М8 (рф, «вниир-прогресс») — также используется в «геранях», УМПК, УМПБ;
Почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей. Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть «чип и дип» — одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.
«Всего идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке», — подчеркнули в ГУР.
Ранее ГУР и СБУ смогли впервые в мире залпом ракеты с морского дрона уничтожить российский боевой самолет Су-30.177
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