Впервые в мире: украинцы ударом с морского дрона Magura уничтожили российский боевой самолет

Ночью 2 мая во время массированной атаки на Новороссийск спецназовцами ГУР во взаимодействии с СБУ и Силами обороны в Черном море был уничтожен российский Су-30.

ВІДЕО ДНЯ

«Это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном» , — отметили в ГУР.

Удар по российскому самолету нанесли воины спецподразделения ГУР Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.

«Многоцелевой истребитель государства-агрессора россии, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море — на дно владений безжалостного Нептуна» , — рассказали в разведке.

РЕКЛАМА

Успешный удар по вражескому боевому самолету провели в акватории неподалеку от порта в Новороссийске, где россияне прячут остатки своего черноморского флота, добавили в ГУР.

Первыми об уничтожении самолета Су-30 сообщили российские Telegram-каналы. Сообщалось, что пилоты успели катапультироваться, их спас гражданский контейнеровоз VICTORIA FORTUNE (IMO 9 744 673), который ходит под флагом Панамы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко напомнил, что «доминирование Черноморского флота рф в Черном море россия потеряла еще раньше, когда их флот стал практически беззащитным».

РЕКЛАМА

Часть флота россия вывела в Новороссийск, но и там защитить его очень тяжело.

«В последнее время защиту против водных дронов обеспечивала авиация, но теперь россия и воздух проигрывает в Черном море, потому что дроны сбивают самолеты и вертолеты», — добавил Коваленко.



Напомним, 31 декабря 2024 года благодаря ракетному морскому дрону Magura V5, спецназовцы ГУР МО Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель ― два российских вертолета Ми-8.

55

Читайте нас в Facebook