Недавно получил награду «Рыцарский крест»: в Донецкой области погиб воин с Житомирщины

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Жители Черняховской громады провели в последний земной путь защитника Александра Букату. По словам земляков, он был добрым, приветливым, спокойным, искренним и светлым человеком. Больше всего стремился к спокойной жизни в мирной и независимой Украине. Поэтому выбрал путь защитника Родины. Служить начал в начале 2023 года.
«Старший солдат, минометчик-наводчик Александр имел позывной „Булик“. Он выполнял боевые задания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях. За проявленную отвагу получил награду „Рыцарский крест“ в декабре 2024 года», — рассказывают в громаде.
Отважный защитник мужественно и самоотверженно бок о бок с побратимами защищал Украину от врага. Но, к сожалению, 3 мая у села Новополье Донецкой области Александр Буката погиб.
После заупокойного богослужения с надлежащими почестями старшего солдата ВСУ Александра Букату похоронили на местном кладбище, где теперь развевался еще один желто-голубой флаг… У него остались родители и другие родные.
Ранее сообщалось, что на Покровском направлении погиб воин с Днепропетровщины майор Алексей Комбаров.
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