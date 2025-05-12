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За год подорожали на 75%, а за неделю на 13%: какие продукты растут в цене в Украине
В апреле одним из наиболее подорожавших продуктов питания оказались мясные и колбасные изделия, которые подорожали от 5 до 10%. Однако это далеко не единственные товары продовольственной группы, растущие в цене.
Так, как сообщает в своем отчете Государственная служба статистики, в апреле инфляция составила 15,1%, что является самым высоким показателем в 2025-м году. И основную «долю» в этот рост внес рост цен на продукты, так как они стали дороже за год на 20%.
Так, хотя за апрель куриные яйца упали в цене на 2,5% из-за сезонного роста производства, с апреля 2024 года они выросли в цене на 74,6%, став лидерами по росту цен на продукты питания. На втором месте идут овощи, с апреля 2024 года выросшие в цене на 35,8%, а «бронза» у подсолнечного масла — 34,8%. Также заметно выросли в цене такие продукты как сливочное масло (30,1%), фрукты (25,3%) и хлеб (21,8%).
По данным agronews.ua, всего за неделю оптовая цена на лук выросла на 13%, что повлечет за собой его удорожание и в розницу. Рост цен участники рынка объясняли заметным сокращением предложения при снижении запасов лука в украинских хозяйствах, что вызвало рост спроса на него и подорожание.
На сегодня фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18−27 грн/кг ($ 0,43−0,65/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время вряд ли он будет дорожать сильнее, так как покупатели все чаще остаются недовольны качеством лука. При этом сейчас лук в Украине уже стоит в среднем на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года.
Между тем в россии картофель за 4 месяца вырос в цене на 50% и стоит теперь примерно 1 доллар 5 центов, подорожав за год на 173%.188
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