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Что делать, если виноград на дачном участке не цветет и не родит: аграрий назвал ТОП-8 ошибок, которые следует исправить прямо сейчас
Иногда люди пытаются вырастить на даче виноград, но сталкиваются с тем, что листья на нем зеленеют, лозы толстеют, а гроздья так и остаются лишь воображаемой фантазией.
«Прошлым летом я еще раз остался без урожая, и решил: не стоит терпеть, надо копаться, почему так получается» , — цитирует издание украинского виноградаря.
Тогда начинающий виноградарь решил выяснить, в чем секреты успешного выращивания винограда и выяснил несколько причин хорошего урожая.
По его словам, свет — это первая и головная виноградарская боль.
«Когда сажал свой первый куст, и думать не мог, что тень от яблонь избавит от шансов на урожай. Лоза растет, но растению хватает сил только на зелень, а не на гроздья» , — понял дачник.
Вторая причина — обрезка.
«Я, как и многие начинающие, обрезал лозы коротко, „по-европейски“, и еще удивлялся: почему-то не родит. Лишь позже узнал, что у большинства сортов урожай появляется на побегах от шестого „очка“ и дальше. Теперь подрезаю осторожнее — заметил разницу», — говорит он.
Еще одна причина — подкормка. С этим у мужчины тоже была «эпопея»: хотел как лучше, сыпал под корень удобрение, гноя не жалел. В ответ виноград начинал буйно расти, жировал так, что чуть не поглощал соседние растения — но завязи как не было, так и не стало.
«Теперь подкармливаю осторожно, помня, что должна быть золотая середина «, — делится украинец.
На урожай также влияют поливы и зимовка.
«В прошлую зиму не очень внимательно укрыл лозы, результат: весной часть почек просто не проснулась, некоторые, скорее всего, подмерзли. Урок выучен: накрываю их тщательно, но не утепляю „намертво“ — дышащими материалами, иначе почки могут запреть», — обращает он внимание.
Тако нужно учитывать сорт винограда. Где-то на третий год дачник-любитель задумался и о сорте: оказалось, отдельные виды винограда с женскими цветками вообще не завязывают урожай без соседа-опылителя. Теперь специально посадил рядом кишмиш как страховку.
Если куст молодой — не спешите ждать больших урожаев.
«Сам едва не потерял саженец, обвешивая его первыми гроздьями. Теперь оставляю одно-два для пробы — другие обрезаю, чтобы не истощать лозу», — обращает фермер внимание коллег.
Еще «банальная, но правдивая истина» — уход в предыдущем году — это будущий урожай.
Поливайте, подпитывайте, укрывайте, и куст отблагодарит гроздьями.
И, наконец, главный совет от дачника-виноградаря.
«Если ваш виноград не рожает, не спешите срубывать. Часто достаточно просто сменить привычную рутину — обеспечить больше солнца, правильно обрезать или подобрать удобрения. Главное — не игнорировать мелочи и внимательно наблюдать за кустом. Он сам подскажет, что исправить», — советует украинский виноградарь.
Также можно посоветовать следить за тем, что делают сейчас опытные специалисты, ежегодно получающие хороший урожай.
В частности, Владимир Шпак сейчас занят нормированием винограда после заморозков.
В свою очередь, на «винограднике Юлиных» объясняют, как собираются пустить новую плодовую стрелку.
И, наконец, известная фермерша Таня рассказала, чем возделывала не менее вкусную культуру — клубнику.
Также напомним, как украинские фермеры научились эффективно отваживать от малины и черешни птиц, не убивая ни одной из них.131
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